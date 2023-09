Wer ist der König unter den "EA Sports FC 24"-Profis? Und welche deutschen Profis haben es auf die vorderen Ränge der alljährlich erscheinenden, diesmal aber mit neuem Namen auflaufenden Fußball-Simulation geschafft? EA schafft Klarheit.

Wie jedes Jahr veröffentlicht Electronic Arts einen aktuellen Ableger seiner Fußball-Simulationsreihe, die diesmal jedoch nicht mehr "FIFA", sondern "EA Sports FC" heißen wird. Und wie jedes Jahr wird bereits im Vorfeld des Releases heftig über die Fähigkeiten und Werte der Top-Spieler und -Spielerinnen darin diskutiert - im übrigen auch von den Profis selbst, wie sich in den Sozialen Medien nachlesen lässt.

Generationenwechsel an der Spitze

Nun hat EA die Top-Rankings der "EA Sports FC 24"-Spieler veröffentlicht. Nach der großen Wachablösung in "FIFA 23", in der das ewige Spitzenduo Messi und Ronaldo von Karim Benzema an der Spitze verdrängt wurde, erfolgt nun auch ein Generationenwechsel. Jungstar Erling Haaland stürmte auf Platz 1 - mit 91 von 100 Gesamtpunkten. Begleitet wird er dabei von seinem Manchester-City-Team-Kollegen Kevin De Bruyne sowie vom einstigen "FIFA"-Cover-Star Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain, die ebenfalls auf 91 Punkte kommen und in differenzierten Einzelbereichen wie dem Passspiel komplett unterschiedlich von den EA-Fußball-Weisen eingestuft werden.

Karim Benzema, FC Bayern München-Neuzugang Harry Kane, Robert Lewandowski, Lionel Messi und Torwart Thibaut Courtois folgen mit jeweils 90 Punkten auf den Plätzen vier bis acht - gefolgt von Neymar Jr., Mohamed Salah, Virgil van Dijk und Vinícius Júnior mit jeweils 89 Punkten. Ob Benzema und Neymar, die den Petro-Dollars in die saudi-arabische Liga folgten, sowie Messi, der für seinen Karriere-Ausklang zu Inter Miami wechselte, im nächsten Jahr noch in den Top-10 zu finden sind, darf indes bezweifelt werden. Traurig, aber wahr: In die Top 12 der Männer hat es kein Deutscher geschafft.

Frauen ziehen gleich

EA macht zudem Ernst bei der Gleichberechtigung - und ermöglicht, dass im beliebten Sammelkarten-Modus "Ultimate Team" erstmals auch gemischte Teams auflaufen dürfen. Aus diesem Grund wurden die Leistungsdaten der Frauen an jenen der Männer angepasst. So kommt die frisch gebackene Weltmeisterin Alexia Putellas ebenfalls auf 91 Punkte, gefolgt von ihren Barca-Team-Kolleginnen Aitana Bonmati und Caroline Graham Hansen, sowie Chelsea-Star Sam Kerr mit 90 Punkten.

Auf den Plätzen fünf bis acht: Kadidiatou Diani, Ada Hegerberg, Alex Morgan (alle Olympique Lyonnais) und Mapi León ( FC Barcelona) mit jeweils 89 Punkten. Beste Deutsche: Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg, die auf 88 Punkte kommt - ebenso wie Debinha (Kensas City Current), Marie-Antoinette Katoto ( PSG) und Guro Reiten ( FC Chelsea).

Aufgrund der angepassten Werte dürfte es deshalb zu spannenden Duellen kommen. So nimmt es beispielsweise Alexandra Popp etwa locker mit Abwehr-Bollwerk Virgil van Dijk im Bereich Physis auf. Ob das realistisch ist, darüber diskutiert die Community schon jetzt hitzig.

"EA Sports FC 24" erscheint am 29. September weltweit für PlayStation5, Xbox Series X/S, PC PlayStation4, Xbox One und Switch. Der Vorabzugriff für die Käufer der "Ultimate Edition" beginnt am 22. September 2023.