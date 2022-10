Mit großen Hoffnungen nahm die Ampel-Regierung im Dezember 2021 ihre Arbeit auf, diverse Krisen von Ukraine-Krieg bis Inflation nahmen ihr den Wind aus den Segeln. Dies musste auch SPD-Chef Lars Klingbeil am Donnerstagabend bei "Markus Lanz" eingestehen. Klingbeil wählte im ZDF-Talk ungewohnt klare Worte bezüglich der zur Schau getragenen Uneinigkeit in der Regierung. "Ich bin auch genervt davon", bekannte er. Der SPD-Politiker ist der Meinung, "dass wir wegkommen müssen vom Klein-Klein der letzten Wochen". Stattdessen müsse es vielmehr darum gehen, "das Land durch diese Krise zu bringen". Darauf schwor er die Koalition auch emotional ein: "Wir haben eine große Aufgabe als Ampel zu erledigen."

Der Koalitionsvertrag, den er als damaliger SPD-Generalsekretär mit ausgehandelt hat, sei ein "Aufbruch" gewesen. "Und jetzt sind wir ein Jahr später in einem totalen Durcheinander in der Regierung." Damals konnte man natürlich noch nichts vom Krieg gegen die Ukraine wissen. Jedoch sei das Anliegen, Industrie und somit auch Arbeitsplätze zu erhalten sowie den sozialen Frieden zu sichern durch den Krieg sogar noch dringlicher geworden. Sein Appell an die Ampel: "Ich erwarte, dass sich da jetzt alle am Riemen reißen", er erhoffe sich einen "Ruck durch die Berliner Politik".

Klingbeil unterstrich die Bedeutung dieser Aufgabe und erhob sie gar zum Maßstab der Ampelkoalition. Für den Sozialdemokraten ist klar: "Diese Verantwortung tragen wir alle und daran wird diese Regierung am Ende auch gemessen." Man gehe davon aus, die Krise dauere bis Mitte 2024, dann wird Bilanz gezogen, "ob wir dann noch die industrielle Wertschöpfung haben", oder Wertschöpfungsketten Richtung USA und China abgewandert sein werden Gastgeber Lanz kommentierte: "Größer kann man es nicht machen" - und schob ein "aber es ist so groß" hinterher.

Klingbeil: AKW-Entscheidung muss "in der Sache, nicht ideologisch" fallen

In der Ampel herrscht weiter Streit um die AKW-Laufzeiten: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) möchte zwei der drei Atomkraftwerke bis März 2023 weiterlaufen lassen, Finanzminister Christian Lindner (FDP) fordert den Weiterbetrieb aller drei AKWs bis 2024. Lars Klingbeil formulierte seine "Erwartung" diesbezüglich folgendermaßen: Als Entscheidungsgrundlage müssten "die drei, die das jetzt verhandeln - der Kanzler, Christian Lindner und Robert Habeck - in dieser Woche drei Fragen beantworten".

Dabei müsse geklärt werden, ob eine Stromlücke drohe und sich eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten wirklich auf den Preis auswirke. "Wir brauchen Klarheit, wie die Energieformen der Zukunft in diesem Land aussehen", forderte der Bundesvorsitzende der SPD. Die Entscheidung müsse "in der Sache, nicht ideologisch" fallen. Klingbeil merkte noch an: "Dass das öffentlich gerade diskutiert wird, halte ich für falsch." Es gebe gerade wichtige Themen, speziell dieses Thema dürfe die Republik nicht länger beschäftigen.

"Sie finden's richtig doof?", setzte Markus Lanz nach. Klingbeil antwortete mit einem Schmunzeln: "Ich erwarte, dass das ruhig, diese Woche, intern abgeräumt wird." Lächelnd erklärte er, seinen zweiten und dritten Satz, den er dazu noch sagen könnte, könne man sich denken.

Klingbeil: "Gerade keine Zeit für Grundsatzdebatten"

Jedoch gab es nicht nur Selbstkritik, auch was die Ampel "alles schon geschafft" habe, führte der SPD-Chef aus. Seiner Meinung nach verhindere die AKW-Debatte den Blick für das bereits Erreichte. "Wenn ich mir angucke, wie voll die Gasspeicher sind, ist das ein Erfolg dieser Regierung, wie wir bei LNG-Terminals vorankommen." Den Ausbau erneuerbarer Energien bezeichnete er gar als "dramatisch".

Zudem kam in der Sendung auch Kritik an den Vorschlägen der Gaskommission auf, die Klingbeil aber zurückwies. Die Kommission habe versucht, den Spagat zwischen schnellem Handeln und Zielgenauigkeit zu meistern. Leicht genervt konstatierte der SPD-Chef gegenüber Lanz: "Es ist gerade keine Zeit für Grundsatzdebatten." Diese Aussage kann stellvertretend für Klingbeils Botschaften an diesem Abend gelten.