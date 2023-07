Seit eineinhalb Jahren touren Coldplay bereits durch die größten Stadien und Hallen der Welt. Und ein Ende ist nicht in Sicht: Nun gab die Band um Frontmann Chris Martin sogar Zusatztermine bekannt - und kommt dafür gleich viermal nach Deutschland.

105 Konzerte in Serie haben Chris Martin, Jonny Buckland, Will Champion und Guy Berryman bereits in den Knochen. Seit 18. März 2022 sind die Musiker von Coldplay ununterbrochen unterwegs und begeistern Fans auf dem ganzen Erdball. Auf eines kann sich die Band dabei verlassen: Die Auftritte waren ausnahmslos ausverkauft, weltweit sahen bereits 5,8 Millionen Fans Konzerte der aktuellen Tour von Coldplay. Für Zuschauerinnen und Zuschauer, die bislang kein Ticket ergattert haben, gibt es jetzt aber Hoffnung.

Wie "Bild" berichtet, geht die "Music of the Spheres"-Tour im der Verlängerung. Bis dato war der Termin am 4. Februar 2024 in Bangkok als Abschluss geplant. Doch auch nach 133 Konzerten haben Coldplay noch nicht genug. So wird das Quartett für vier Großkonzerte nach Deutschland zurückkehren. Am 20. und 21. Juli 2024 stehen Chris Martin und seine Kollegen in der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf auf der Bühne. Am 15. und 17. Juli 2024 gastiert die Band dann im Münchner Olympiastadion - samt Mega-Hits wie "Yellow", "Viva La Vida" und "Everglow" sowie einer beeindruckenden Live-Show im Gepäck.

Tickets für das vierteilige Konzert-Spektakel gehen ab 28. Juli in den Vorverkauf. Wie immer bei Acts vom Kaliber Coldplay gilt: Fans sollten sich nach dem Verkaufsstart um 10 Uhr nicht zu lange Zeit lassen. Wie groß der Run auf Eintrittskarten internationaler Top-Stars ist, zeigte nicht zuletzt der Andrang auf die Konzerte von Taylor Swift.