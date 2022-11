Lange hatten Mats und Cathy Hummels zu ihrer Trennung geschwiegen, nun packte die Moderatorin in einer neuen RTLZWEI-Doku aus: In "Cathy Hummels - Alles auf Anfang" sprach sie offen über ihren Ex und ihre Depressionen, blickte aber auch nach vorn: In den USA warteten eine TV-Rolle und ein Blind Date!

"Das muss jetzt einmal alles raus - deswegen heul' ich auch einfach. Weil dann geht's einem wieder besser." Die neue RTLZWEI-Doku "Cathy Hummels - Alles auf Anfang" zeigte, wie sich die Moderatorin und Influencerin (34) nach der Trennung von Ehemann Mats Hummels (33) zurück ins Leben kämpfte, emotionale Zusammenbrüche inklusive.

Dreizehneinhalb Jahre war das Paar unzertrennlich gewesen, bevor es schließlich im Juli dieses Jahres zur Scheidung gekommen war. Was zum Bruch geführt hatte, erklärte Cathy so: "Wir haben versucht, die Trennung zu vermeiden. Aber am Ende war's der Mats, der gesagt hat: Ich kann nicht mehr."

Cathy Hummels über Fremdgeh-Gerüchte: "Dazu sag' ich nichts."

Er habe sich nach seiner Rückkehr nach Dortmund gewünscht, seine Frau öfter an seiner Seite zu haben. Die aber war mit Söhnchen Ludwig (4) in München geblieben, weil für sie ein Umzug nach Dortmund nicht infrage kam. Achteinhalb Jahre habe sie dort gelebt und in dieser Zeit zweimal an schweren Depressionen gelitten: "Ich weiß, was ich brauche. Und ich hatte die Wahl: Entweder verliere ich ihn, oder ich verliere mich. Und ich musste mich für mich entscheiden."

Doch war das der einzige Grund? Als die Frage aufkam, ob Mats denn auch fremdgegangen sei, schluckte Cathy lediglich schwer und blockte ab: "Dazu sag' ich nichts." Manchmal aber sagen Blicke mehr als tausend Worte ... Kurz kamen später noch einmal die Schlagzeilen zur Sprache, in denen es über die möglichen neuen Lieben ihres Ex-Mannes ging. Natürlich habe sie das alles mitbekommen, mache vielleicht mal "den ein oder anderen Witz darüber" ... Aber: "Es tut trotzdem weh!"

Wird Cathy jetzt Schauspielerin?

Insgesamt aber betonte sie auch immer wieder, wie dankbar sie für vieles sei - etwa ihre Eltern, ihren Bruder und ihre Oma sowie ihre Freundinnen, die sie bei so vielem unterstützten. Papa Alfred und einige ihrer Mädels kamen sogar mit nach Los Angeles, wo Cathy zu ihrer großen Freude eine Episodenrolle in der TV-Serie "X-Factor: Das Unfassbare" ergattern konnte, für die sie sich gewissenhaft vorbereitete und sich bei einem deutschen Horrorfilmregisseur Tipps abholte.

Dem ein oder anderen Zuschauer könnte Marcel Walz (36) bekannt vorgekommen sein. Er hatte mit seinem Ehemann Dominik Jurczek (36) bereits für die VOX-Dokusoap "Goodbye Deutschland" vor der Kamera gestanden. Eine Art Senderfamilientreffen sozusagen, moderierte Cathy doch unter anderem die RTLZWEI-Show "Kampf der Realitystars".

Am "X Factor"-Set meisterte Cathy ihre Aufgabe gut und träumte bereits von Folgeaufträgen. Immerhin habe sie als kleines Mädchens stets in die Poesiealben ihrer Freundinnen geschrieben, dass sie einmal Schauspielerin werden wolle. Ganz ausgeträumt war dieser Traum offenbar noch nicht ...

"Ich habe Lust, einfach mal auf Dates zu gehen"

Und was war mit dem Traum von einer neuen Liebe? So langsam sei sie wieder offen dafür, Männer kennenzulernen, erklärte Cathy. Auch wenn sie völlig aus der Übung sei, immerhin hatte sie ihr letztes Date vor 15 Jahren! Ob es ihr eigener Plan gewesen war oder RTLZWEI es ihr vorgeschlagen hatte, darüber kann man nur spekulieren - jedenfalls wurde für sie in L.A. prompt auch noch ein Blind Date ausgemacht, mit Unterstützung der Partnervermittlungsagentur "Elite Connections". Bitte nicht mit einem Deutschen, war Cathys Bedingung, denn der könnte aufgrund ihres Namens zu viele Vorurteile haben.

Mit dem Australier Michael kam allerdings ebenfalls keine rechte Stimmung auf, auch wenn der "ein netter Kerl" sei und auch ganz gut aussehe. Eilig hatte es Cathy aber ohnehin nicht: "Eine feste Beziehung will ich noch gar nicht. Aber ich hab' halt Lust, einfach mal auf Dates zu gehen. Bisschen das Leben zu genießen."