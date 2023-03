Es geht bergauf: Nun, knapp drei Monate nach Jeremy Renners (52) schwerem Unfall, scheint der Schauspieler erste Genesungserfolge zu erzielen. Nachdem der "The Avengers"-Star am Neujahrstag bei dem Versuch, ein festgefahrenes Auto zu befreien, von einem Schneepflug überfahren worden war, postet er am Sonntag ein Video in den Sozialen Medien, das Fans Hoffnung schöpfen lässt. Es zeigt Renner beim Training auf dem Laufband - ein enormer Fortschritt, wenn man bedenkt, dass sich der 52-Jährige ein "stumpfes Trauma" im Brustbereich sowie "orthopädische Verletzungen" und ganze 30 Knochenbrüche zugezogen hatte.

Auf Instagram und Twitter ist der Beweis zu finden: Renner zeigt sich auf einem speziellen Laufband. Um jegliche Zweifel auszuräumen, fragt ihn der Mann neben ihn, ob er die Schrittbewegung selbst ausführe. Der Schauspieler antwortet deutlich mit "korrekt" und erklärt die Funktion des Geräts: Dank der Maschinerie müssten seine Beine nur einen Teil seines Körpergewichts tragen. Der oscarnominierte (2011) "The Town"-Star wurde nach seinem Unfall nahe Lake Tahoe mit einem Hubschrauber in eine nächstgelegene Klinik geflogen und sofort operiert. Nach seiner Zeit auf der Intensivstation kämpft der Actionheld-Darsteller nun mit den schwerwiegenden Folgen, befindet sich jedoch auf dem Weg der Besserung.

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY