Vor vier Jahren hatte er seinen Durchbruch in Hollywood, nun ist der Nachwuchsschauspieler Angus Cloud im Alter von nur 25 Jahren gestorben. Infos zu den genauen Todesumständen gibt es noch nicht.

In seiner Rolle als Fezco "Fez" O'Neill in der Hit-Serie "Euphoria" wurde er 2019 weltberühmt: Nun ist Angus Cloud im Alter von nur 25 Jahren verstorben. Das gab die Familie des Schauspielers am Montag in einer Mitteilung bekannt. Das US-Portal "TMZ" zitiert: "Mit schwerem Herzen mussten wir heute von einem unglaublichen Menschen Abschied nehmen. Als Künstler, Freund, Bruder und Sohn war Angus für uns alle in so vieler Hinsicht etwas Besonderes".

Näheres zu den Todesumständen halten die Angehörigen bislang zurück, erklären aber, dass der gebürtige Kalifornier mit "psychischen Problemen", über die er offen gesprochen habe, zu kämpfen hatte. "Wir hoffen, dass sein Tod andere daran erinnern kann, dass sie nicht allein sind und nicht im Stillen damit kämpfen sollten", heißt es in der Nachricht.

Angus Cloud: Vom Kellner zum Hollywoodstar

Cloud und seine Familie mussten erst vor einer Woche einen schweren Schicksalsschlag erleiden, als sein Vater starb. Der junge Schauspieler habe sehr unter diesem Verlust gelitten. "Der einzige Trost, den wir haben, ist das Wissen, dass Angus jetzt wieder mit seinem Vater vereint ist, der sein bester Freund war", so die Angehörigen.

Mit "Euphoria" hatte Cloud nicht nur seinen Durchbruch als Schauspieler, sondern sein erstes Engagement vor der Kamera überhaupt. Die Casting-Direktorin der Serie, Jennifer Venditti, entdeckte ihn während er in einem Restaurant in New York kellnerte - ein bislang unerkanntes Talent. 2021 ergatterte er eine Rolle in der Komödie "North Hollywood". Cloud wird auch nach seinem Tod noch in weiteren, bereits abgedrehten Produktionen zu sehen sein.