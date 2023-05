"Carrie"-Star Samantha Weinstein hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Die Schauspielerin wurde nur 28 Jahre alt.

Der Krebs war am Ende doch zu stark: Mit 28 Jahren ist Samantha Weinstein den Folgen ihrer Eierstockkrebserkrankung erlegen. Laut Informationen des US-Branchenportals "The Hollywood Reporter" verstarb die Schauspielerin bereits am 14. Mai im Princess Margaret Hospital in Toronto. Ihr Agent ließ verlauten: "Wir alle vermissen sie schrecklich." Noch wenige Tage vor ihrem Ableben war Weinstein, die durch ihre Rolle im Horrorfilm-Remake von "Carrie" (2013) einem großen Publikum bekannt wurde, im Rahmen einer Sprecherrolle im Einsatz.

Auch über den Instagram-Account der Schauspielerin wird der Verstorbenen gedacht: "Nach zweieinhalb Jahren Krebsbehandlung und einem Leben mit Reisen um die Welt, dem Vertonen einer Fülle von Cartoon-Tieren, Musik machen, und mit mehr Wissen über das Leben als die meisten Menschen macht sie sich auf den Weg zu ihrem nächsten Abenteuer."

Ihre Leidenschaft zur Schauspielerei entdeckte Samantha Weinstein schon in frühen Kinderjahren. Mit sechs Jahren begann sie ihren Werdegang, mit zehn Jahren schaffte sie dank der Rolle als Josephine im kanadischen Kurzfilm "Big Girl" ihren Durchbruch. Doch nicht vor der Kamera war Weinstein aktiv. Auch als Synchronsprecherin für Animationsserien und als Singer-Songwriterin stellte sie ihr kreatives Talent unter Beweis.