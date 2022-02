Italien trauert um eine seiner ganz großen Filmdiven: Monica Vitti prägte das europäische Autorenkino vor allem in den 60er-Jahren als sinnlich-entrückte Leinwandgöttin. Sie starb mit 90 Jahren in ihrer Geburtsstadt Rom.

Ihr Gesicht und ihre Gestalt sind untrennbar verknüpft mit einer der ganz großen Glanzzeiten des europäischen Films: 1960 debütierte Monica Vitti in Michelangelo Antonionis Schlüsselwerk "L'avventura" (deutsch: "Die mit der Liebe spielen"). Kühl, entrückt und doch sinnlich schreitet die Schauspielerin durch die kunstvoll montierten Schwarzweißszenen des existenzialistisch geprägten Dramas. Auch in "La Notte" ("Die Nacht", 1961) spielte Vitti sowie in "L'eclisse" ("Liebe 1962", 1962), hier an der Seite von Alain Delon.

Antonionis drei Meisterwerke bilden als Film-Trilogie den kreativen Höhepunkt des italienischen Neorealismus. In nur drei Jahren und mit nur drei Filmrollen wurde Monica Vitti, 1931 in Rom geboren, zur Leinwandgöttin. Ab 1964 erstrahlt sie dann auch in Farbe vor der Kamera ihres Förderers und Entdeckers: "Il deserto rosso" ("Die rote Wüste") war Antonionis erster Farbfilm und ein weiterer Klassiker seiner philosophisch, melancholisch und modernitätsskeptisch durchtränkten Filmkunst.

Italien trauert um seine Kino-Königin

Monica Vitti stand auch für den großen Surrealisten Luis Buñuel vor der Kamera ("Das Gespenst der Freiheit", 1974), bekam 1983 den Silbernen Bären der Berlinale für das Liebesdrama "Flirt" verliehen und führte 1989 in "Scandalo segreto" erstmals selbst Regie. Seit den frühen 90er-Jahren verschwand diese besondere Erscheinung des europäischen Films fast so unvermittelt, wie sie auf der Leinwand aufgetaucht war. Vorbehaltlich wichtiger Preisverleihungen: 1995 wurde sie in Venedig mit dem Goldenen Löwen fürs Lebenswerk geehrt. 2002 zog sie sich wegen einer degenerativen Erkrankung dann gänzlich aus der Öffentlichkeit zurück. Zuletzt soll sie pflegebedürftig gewesen sein.

Nun ist Monica Vitti im Alter von 90 Jahren in ihrer Geburtsstadt Rom gestorben. Das gab ihr 16 Jahre jüngerer Ehemann, der Regisseur Roberto Russo, am Mittwoch bekannt. Der italienische Kulturminister Dario Franceschini würdigte Vitti als "Königin des italienischen Kinos".