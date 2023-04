Christo Jivkov hat mit nur 48 Jahren den Kampf gegen den Lungenkrebs verloren. Auf Social Media verabschieden sich Fans und Kollegen von dem bulgarischen Schauspieler, der einst in Mel Gibsons "Die Passion Christi" vor der Kamera stand.

Fans und Kollegen trauern um "Die Passion Christi"-Star Christo Jivkov: Wie unter anderem die "Daily Mail" berichtet, ist der Schauspieler am Samstag in Los Angeles an Lungenkrebs gestorben. Jivkov wurde nur 48 Jahre alt.

Seiner Fangemeinde bleibt der im bulgarischen Sofia geborene Jivkov wohl vor allem wegen seiner Performance in Mel Gibsons "Die Passion Christi" (2004) in Erinnerung. Darin verkörperte er den Apostel Johannes. Laut "Daily Mail" habe Gibson "bereits mehrfach erwähnt", einen zweiten Teil mit dem Titel "Die Passion Christi: Auferstehung" zu planen. Auch Jivkovs Figur sei für die Fortsetzung vorgesehen gewesen. Im Laufe seiner Karriere war Jivkov in rund zwei Dutzend Produktionen zu sehen - zuletzt vor allem in italienischen Fernsehfilmen.

Kollegen trauern um Jivkov

"Ruhe in Frieden" schreibt ein Instagram-User unter einen Post, den der Hollywood-Star bereits im Juni 2016 geteilt hatte. "Ich bin schockiert, tiefes Mitgefühl für die gesamte Familie des Schauspielers", heißt es in der Kommentarspalte. Auch Schauspielerin Maria Grazia Cucinotta verabschiedete sich online von ihrem Kollegen: "Hallo Christo, mein Freund, gute Seele, dein Kampf um das Leben war der Kampf aller, die dich liebten." Sie könne immer noch nicht glauben, dass er weg sei und fühle einen "unendlichen Schmerz". Die beiden Darsteller standen gemeinsam für den Film "Fly Light" vor der Kamera.

Auch der italienische Schauspieler und Filmregisseur Giulio Base ("The Inquiry") nahm öffentlich Abschied. "Christo Jivkov ist verstorben - im Alter von nur 48 Jahren", so Base auf Twitter. Jivkov sei ein "kultivierter und vielseitiger bulgarischer Schauspieler" gewesen, der sich durch zahlreiche Rollen "unvergesslich" gemacht habe.