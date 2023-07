Mit seiner Coverversion des "The Sound of Music"-Hits "Edelweiss" stürmte er 1967 die britischen Charts. Nun ist Vince Hill, der sich in seinem Heimatland in späteren Jahren auch als Moderator einen Namen machte, im Alter von 89 Jahren gestorben. Die Familie des Sängers bestätigte den Tod des Engländers auf seiner offiziellen Twitter-Seite.

"Leider müssen wir euch eine Nachricht überbringen, die keiner von uns gerne hören möchte", heißt es in dem Beitrag. "Es tut uns sehr leid, euch mitteilen zu müssen, dass Vince von uns gegangen ist." Hill sei demnach bereits am Samstag "friedlich in seinem Zuhause" in Henley-on-Thames gestorben. Der 1934 im englischen Holbrooks geborene Sänger habe, so das Twitter-Statement, "ein musikalisches Vermächtnis geschaffen" und sei "eine verdammte Legende".

Bereits im Alter von 15 Jahren trat Hill nach dem Sieg eines Talentwettbewerbs als Sänger auf. Der große Durchbruch ließ jedoch auf sich warten - bis Hill 1962 mit seiner Solo-Debütsingle "The Rivers Run Dry" erste Erfolge verbuchen konnte. Danach veröffentlichte der Musiker, der zwischenzeitlich als Bäcker, Lastwagenfahrer und Bergarbeiter gearbeitet hatte, mehrere erfolgreiche Songs. Obwohl Hill im Laufe seiner Karriere mehr als 25 Studioalben veröffentlichte, blieb "Edelweiss" bis heute sein größter Hit.

Auf Twitter nahmen zahlreiche Fans Abschied und drückten ihre Anteilnahme aus. "Eine sehr traurige Nachricht. Mein Beileid an seine Familie und Freunde", schrieb ein Follower. "Ich bin so traurig, dies zu hören. Vince war ein großartiger Sänger", lautet ein weiterer Tweet.

