John Gosling ist tot: Der ehemalige Keyboarder der britischen Kult-Band The Kinks ist im Alter von 75 Jahren verstorben. Die Band teilt ihre Trauer auf Instagram und verabschiedet sich mit rührenden Worten.

Eine traurige Nachricht erreichte am Wochenende alle The-Kinks-Fans: Der ehemalige Keyboarder John Gosling starb im Alter von 75 Jahren. Das gab die Band auf ihrem offiziellen Instagram-Account bekannt. In einem kurzen Videopost zeigen sie den Verstorbenen in jungen Jahren, wie er als Engel verkleidet Faxen macht. "Wir sind zutiefst traurig über die Nachricht vom Ableben von John Gosling. Wir senden unser Beileid an Johns Frau und seine Familie", schreiben sie und kondolieren.

Gitarrist und Sänger Dave Davies sei entsetzt und zutiefst mitgenommen von John Goslings Tod. "Er war ein Freund und wichtiger Bestandsteil der Musik von The Kinks während seiner Zeit bei uns", schreibt er auf Social Media und verabschiedet sich von seinem ehemaligen Kollegen: "Ich werde stets tiefe Zuneigung und Liebe für ihn in meinem Herzen tragen. Ein großartiger Musiker und ein großartiger Mann."

Gosling: Habe mich "absolut zu Hause" gefühlt

Von 1970 bis 1978 lang spielte Gosling mit der 1962 gegründeten Kult-Band, deren Mitglieder heute zu den Urvätern von Punk und Britpop zählen. Nachdem er von Ian Gibbons ersetzt worden war, scharte er andere Ex-Mitglieder, unter anderem Avory Gibbons, Jim Rodford und John Dalton, um sich, und gründete die Gruppe Kast Off Kinks. Seine restliche Karriere blieb er ihnen treu.

Während seiner Zeit bei den The Kinks aber habe er sich wie "zu Hause" gefühlt: "Sie machten alle den Eindruck, super lässige Kerle zu sein", erinnerte sich Gosling eine Zeit nach seinem Abschied aus dem Rampenlicht 2008 an seinen ersten Tag als Mitglied der Kult-Band. "Als ich hereinkam, drückte mir Dave ein Bier aus einem Kasten mitten im Raum in die Hand. Ich weiß noch, dass ich mich absolut zu Hause gefühlt habe - beinahe so als wäre ich immer da gewesen."

The Kinks gelten bis heute neben den Beatles, The Who und den Rolling Stones als eine der erfolgreichsten britischen Bands der 1960er-Jahre.