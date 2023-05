Einst stand er mit den Beatles auf der Bühne. Nun ist Chas Newby, der die Band in ihren Anfangszeiten als Bassist unterstütze, im Alter von 81 Jahren gestorben.

Charles "Chas" Newby ist tot. Der Brite, der als Bassist in den 1960er-Jahren mehrfach mit den Beatles auftrat, wurde 81 Jahre alt. Am Dienstag bestätigte Roag Best, der Bruder des ehemaligen Beatles-Schlagzeugers Pete Best und langjähriger Freund von Newby, den Tod des Musikers.

"Pete und ich sind absolut erschüttert über die traurige Nachricht, dass einer der engsten Freunde der Familie, Chas Newby, letzte Nacht verstorben ist. Viele von euch werden ihn als Bassisten bei den Beatles und den Quarrymen kennen, aber für uns war er der entspannte Chas mit dem breiten Lächeln", schrieb Best in einem Facebook-Eintrag. "Wir werden ihn wirklich vermissen." Woran Newby starb, ist bislang nicht bekannt.

Studium statt Beatles-Karriere

Im Jahr 1960 sprang der 1941 in Liverpool geborene Newby erstmalig als Bassist bei einigen Live-Shows der Beatles als Ersatz für den damaligen Bassisten Stuart Sutcliffe ein. Unter anderem war Newby Teil des legendären Beatles-Konzerts in der Liverpooler Litherland Town Hall; insgesamt stand er viermal mit der legendären Band auf der Bühne. Danach habe Newby - trotz eines Angebots von John Lennon, Teil der Band zu bleiben - sein Studium fortgesetzt. "Die Leute glauben mir manchmal nicht, wenn ich sage, dass ich es nicht bereue. Aber das tue ich wirklich nicht. Ich habe mein Leben in vollen Zügen genossen", sagte der Engländer 2012 in einem Interview dem "Sunday Mercury". "Ich wollte Chemie studieren. John, Paul und George wollten nur Musiker sein."

Nach seinem Studium wurde Chas Newby Lehrer und unterrichtete Mathematik. Ab 2016 war er Teil der reformierten Gruppe The Quarrymen, John Lennons erster Band.