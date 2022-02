Für ihre Rolle in "M.A.S.H." heimste Sally Kellerman 1971 eine Oscar-Nominierung ein. Nun ist die Schauspielerin im Alter von 84 Jahren verstorben.

Sally Kellerman ist tot. Wie ihr Manager Alan Eichler gegenüber "Entertainment Weekly" bestätigte, verstarb die Schauspielerin am Donnerstag in Woodland Hills, Kalifornien. Sie wurde 84 Jahre alt. Als Todesursache wird Herzversagen angegeben. Kellerman hinterlässt einen Sohn und eine Tochter.

Bekannt war die US-Amerikanerin vor allem dank ihrer Rolle als Margaret "Hot Lips" Houlihan in der Komödie von Robert Altman, "M.A.S.H." (1970). Dank des Films schaffte sie ihren Durchbruch und verbuchte 1971 sowohl eine Nominierung für den Oscar als auch den Golden Globe. Außerdem brachte ihre Darbietung Kellerman weitere Engagements in Filmen von Robert Altman ein, etwa "Nur Fliegen ist schöner" (1970), "The Player" (1992) und "Prêt-à-Porter" (1994).

Neben ihrem Beruf als Schauspielerin gehörte die Leidenschaft von Sally Kellerman der Musik. Sie stand als Sängerin auf der Bühne und arbeitete außerdem im Studio. Dazu war Kellerman als Songschreiberin an Soundtracks zu Filmen wie "Nur Fliegen ist schöner" sowie "Rafferty und die wilden Mädchen" (1975) beteiligt.