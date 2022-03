GIFs zählen zu den wichtigsten Kommunikationsformen im modernen Internet. Stephen Wilhite, der Mann, der das Format Ende der 80er-Jahre aus der Taufe hob, verstarb nun an den Folgen einer Corona-Infektion.

Dieser Mann hat die digitale Kommunikation mitgeprägt: Viele Menschen nutzen seine Erfindung, um unter anderem in Chat-Gruppen Emotionen und Gefühle auszudrücken. Stephen Wilhite gilt weithin als Erfinder des "Graphics Interchange Format", besser bekannt als GIF. Am 14. März ist der Pionier an Covid-19 verstorben, wie Wilhites Frau Kathleen bestätigte. Er wurde 74 Jahre alt. Jahrzehntelang war Wilhite für den US-Internetdienstanbieter CompuServe tätig. Dort leitete er das Team, welches für das 1987 eingeführte GIF verantwortlich zeichnete.

Damals war das GIF als optimale Möglichkeit für die Erstellung von Farbbildern gedacht. Mit dem neuen Format ließen sich die Bilder viel schneller per Modem herunterladen als mit den bis dato bestehenden Formaten. "Er hat das GIF ganz allein erfunden - er hat das eigentlich zu Hause gemacht und es in die Arbeit mitgebracht, nachdem er es perfektioniert hatte", erklärte seine Frau gegenüber dem amerikanischen Technikportal "The Verge". "Er hat sich alles privat in seinem Kopf ausgedacht und dann am Computer programmiert."

"Giff" oder "jiff"?

Das Format hat sich so wie wir es heute kennen - als animierte kurze Bilder - jedoch erst später durchgesetzt, als erste Webbrowser diese Funktion unterstützten. Zwar enthielten GIFs schon immer eine grundlegende Animationsfunktion, genutzt wurde sie jedoch erst in den 90er-Jahren.

Stephen Wilhite ist nicht nur der Erfinder des Formats, er setzte sich auch vehement für die vermeintlich richtige Aussprache ein. Während sich die Welt auf ein "hartes G" - gesprochen "giff" - geeinigt hat, bestand Wilhite darauf, dass es "jiff" ausgesprochen wird. Daran erinnerte er unter anderem in seiner Dankesrede für den Webby Lifetime Achievement Award.