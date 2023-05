Seine Lieder wurden unter anderem von Elvis Presley, Barbra Streisand und Bob Dylan interpretiert. Nun ist Gordon Lightfoot gestorben. Der Kanadier, der als einer der beständigsten und wichtigsten Songwriter seines Heimatlandes galt, wurde 84 Jahre alt. Wie es in einem Beitrag auf der Facebook-Seite des Musikers heißt, ist Lightfoot friedlich in einem Krankenhaus in der kanadischen Metropole Toronto gestorben.

Zu Lightfoots berühmtesten Liedern gehören Titel wie "Summer Side Of Life" (1971), "Don Quixote" (1972), "Shadows" (1982) und "Salute" (1983). Als er 2017 anlässlich des 150. Geburtstags Kanadas auftrat, wies Premierminister Justin Trudeau darauf hin, dass Lightfoot bereits vor 50 Jahren zum 100. Geburtstag auf der Jubiläumsbühne gestanden hatte.

1967 war das, drei Jahre bevor der 1938 geborene Folk-Rock-Musiker mit "If You Could Read My Mind" seinen ersten großen und wahrscheinlich bekanntesten Hit landete - auch in Deutschland. Hierzulande wurde der Song allerdings erst 1972 durch ein Cover der schwedischen Instrumentalgruppe The Spotnicks zum Erfolg. Im selben Jahr sang Daliah Lavi eine deutsche Version mit dem Titel "Wär' ich ein Buch".

"Wir haben einen unserer größten Singer-Songwriter verloren", schreibt Trudeau nun in einem Twitter-Beitrag. "Gordon Lightfoot hat den Geist unseres Landes in seiner Musik eingefangen - und damit Kanadas Klangwelt mitgeprägt. Möge seine Musik auch künftige Generationen inspirieren, und möge sein Vermächtnis für immer weiterleben."

Sein letztes und insgesamt 21. Album "Solo" veröffentlichte der Musiker 2020 im stolzen Alter von 81 Jahren. Zuletzt hatte sich Lightfoot jedoch aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Der Sänger hinterlässt seine Ehefrau, sechs Kinder und mehrere Enkelkinder.

