Er war der erste "Landarzt" im ZDF und stand im "Tatort" mit Nastassja Kinski vor der Kamera. Nun ist Christian Quadflieg im Alter von 78 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben.

Christian Quadflieg ist tot. Verschiedenen Medienberichten zufolge soll die Familie am Mittwoch den Tod des Schauspielers bekannt gegeben haben. Demnach sei Quadflieg bereits am Sonntag nach langer schwerer Krankheit in seiner Heimatstadt Hamburg gestorben.

1977 machte die berühmte "Tatort"-Episode "Reifezeugnis" Quadflieg einem breiten Publikum bekannt. Im Film von Wolfgang Petersen spielte er einen Lehrer, der eine Affäre mit seiner von Nastassja Kinski gespielten Schülerin einging. Ein knappes Jahrzehnt später stand der 1945 in Schweden geborene Darsteller in einer der beliebtesten ZDF-Vorabendserien vor der Kamera: 1987 zog mit Dr. Karsten Mattiesen (Quadflieg) der erste "Landarzt" mit seiner Familie ins fiktive Örtchen Deekelsen.

1992, zu Beginn der vierten Staffel, ließ Quadflieg seine "Landarzt"-Figur den Serientod sterben, da er nicht auf die Rolle festgelegt werden wollte. In der ARD-Familienserie "Vater wider Willen" (1995 bis 2005) spielte er nach seinem Ausstieg dennoch eine weitere Serienhauptrolle, danach hatte der heute 78-Jährige nur noch kleinere Gastauftritte, zuletzt 2007 in "Der Alte". In den letzten Jahren war Quadflieg hauptsächlich mit Dichterlesungen unterwegs.