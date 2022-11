Als Sänger und Frontmann der Band Nazareth schrieb Dan McCafferty Musikgeschichte. Jetzt ist der Musiker im Alter von 76 Jahren verstorben.

Von "Dream On" bis "Love Hurts": In den 70er- und frühen 80er-Jahren war an den Rockballaden von Nazareth kein Vorbeikommen. Charakteristisch war bei den Radiohits vor allem die prägnante Stimme von Frontmann Dan McCafferty. Nun ist der Sänger gestorben. Wie sein langjähriger Bandkollege Pete Agnew über den Bandaccount von Nazareth in den sozialen Medien bekannt gab, wurde McCafferty 76 Jahre alt. Wo und woran der Sänger gestorben ist, ist noch nicht bekannt. Bereits seit Jahren litt der Musiker an einer chronischen Lungenkrankheit, die ihn 2013 auch zum Rückzug aus der Band zwang.

McCafferty wurde am 14. Oktober 1946 im schottischen Dunfermline geboren. Bereits in den 60er-Jahren schloss er sich mit Darrell Sweet und Pete Agnew zur Band The Shadettes zusammen. Zu diesem Zeitpunkt coverte die Musikgruppe hauptsächlich Hits anderer Interpreten. Erst als Gitarrist Manny Charlton 1968 zur Band stieß, veränderte sich der Fokus. Ab diesem Zeitpunkt schrieb die Band vermehrt eigene Musik, die sie fortan unter dem Namen Nazareth präsentierte.

Schon drei Mitglieder der Originalbesetzung von Nazareth sind tot

Im deutschsprachigen Raum schaffte die Band 1973 mit der Coverversion des Joni-Mitchell-Songs "This Flight Tonight" den Durchbruch und den Sprung auf Platz eins der Singlecharts. In Großbritannien waren die Hardrocker dank ihrer Platte "Razamanaz" zu diesem Zeitpunkt bereits eine große Nummer. Später brachte der Verkaufsschlager "Love Hurts" Nazareth eine Goldene Schallplatte in den USA ein. 1982 landeten die Musiker mit der Ballade "Dream On" ihren letzten großen Hit.

Live stand die Band trotzdem noch jahrzehntelang auf der Bühne. Zu einem tragischen Zwischenfall kam es 1999 am Rande eines geplanten Auftrittes in New Albany. Schlagzeuger Darrel Sweet erlag kurz vor dem Konzert den Folgen eines Herzinfarktes. Im Juli 2022 musste die Band einen weiteren Schicksalsschlag verkraften, als Manny Charlton verstarb.