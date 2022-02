Ralf Bursy ist tot. Der Sänger, der in den 1980er-Jahren eine der populärsten Rockkünstler im ehemaligen Ostdeutschland war, wurde 66 Jahre alt. Gegenüber "Bild" bestätigte die Frau des Musikers seinen Tod: "Mein Mann ist friedlich zu Hause eingeschlafen." Er sei "schwer krank gewesen", beschrieb seine Ehefrau Regina, ohne jedoch näher ins Detail zu gehen. Bursy hinterlässt neben seiner Gattin auch zwei Kinder.

Seine Leidenschaft zur Musik entdeckte Ralf "Bummi" Bursy bereits in seiner Jugend, als er bekannte Hits von Bands wie Deep Purple zu seinem Repertoire zählte. Mitte der 1980er-Jahre gehörte er dank Songs wie "Eh die Liebe stirbt" (1986) und "Warten in der Dunkelheit" (1988) zu den populärsten Musikern in der DDR. Auch als Mitglied der Bands Keks und Prinzip hinterließ Bursy seine Spuren.

Nach dem Mauerfall wurde es um den Solokünstler Bursy zwar stiller, der Musik blieb er zunächst aber trotzdem treu. Er verdingte sich fortan als Produzent, arbeitete unter anderem für die Musikikone Nena, mit der er ein Kinderalbum veröffentlichte. Außerdem verdiente sich Ralf "Bummi" Bursy sein Geld als Fotograf und Videoproduzent.