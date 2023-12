Im Jahr 2020 war "Parasite" der große Abräumer bei den Oscars. Nun ist Lee Sun-kyun, einer der Hauptdarsteller des südkoreanischen Dramas, im Alter von 48 Jahren gestorben.

Lee Sun-kyun ist tot. Der südkoreanische Schauspieler sei verschiedenen Medienberichten zufolge am Mittwoch leblos in seinem Auto in Seoul aufgefunden worden. Auf dem Beifahrersitz sei ein Holzkohlebrikett gefunden worden. Zuvor hatte die Ehefrau des 48-Jährigen ihren Partner als vermisst gemeldet, nachdem Sun-kyuns einen Abschiedsbrief verfasst und das gemeinsame Zuhause verlassen habe. Die Polizei geht von einem Suizid aus.

Gegen den "Parasite"-Star wurde derzeit wegen des Vorwurfs des illegalen Drogenkonsums ermittelt - ein Delikt, das in Südkorea mit bis zu 14 Jahren Gefängnis bestraft wird. Demnach soll er im Luxusviertel Gangnam mehrmals verschiedene Drogen, darunter Marihuana, konsumiert haben. Wie unter anderem Sky News berichtet, habe Lee in mehreren Befragungen beteuert, zum Drogenkonsum überredet und später erpresst worden zu sein. Ein Drogentest der Polizei schien jedoch negativ ausgefallen sein.

Lee Sun-kyun: "Parasite" machte ihn weltweit bekannt

Seine Rolle in der Gesellschaftssatire "Parasite" machte Lee Sun-kyun 2019 einem weltweiten Publikum bekannt. Im Film übernahm er eine Hauptrolle und spielte den reichen Geschäftsmann Herr Park, in dessen Leben und Haus sich nach und nach die Mitglieder einer ärmeren Familie einschleichen.

"Parasite" hatte bei den Oscars 2020 geschafft, was bislang keinem Film gelang: Das Werk aus Südkorea gewann als erster fremdsprachiger Film den Oscar als bester Film des Jahres. Das Werk des Südkoreaners Bong Joon-ho wurde außerdem für das beste Originaldrehbuch, die beste Regie sowie als bester internationaler Film ausgezeichnet.