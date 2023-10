Sie war die erste Frau, die Lois Lane im TV spielte. Nun ist Phyllis Coates, die Supermans Partnerin in den 1950er-Jahren in einer Fernsehserie verkörperte, im Alter von 96 Jahren gestorben.

Phyllis Coates ist tot. Wie unter anderem das "People"-Magazin und "The Hollywood Reporter" berichten, ist die Schauspielerin am Mittwoch im Alter von 96 Jahren in einem Seniorenheim in Los Angeles verstorben. Coates' Tochter Laura Press zufolge sei der Tod ihrer Mutter "sehr friedlich" gewesen.

Die 1927 in Texas geborene US-Amerikanerin stand Anfang der 1950er-Jahre als erste Lois Lane in einer TV-Serie vor der Kamera. Bereits zuvor war Coates im Kinofilm "Superman and the Mole Men" (1951) an der Seite von Superman-Darsteller George Reeves als dessen Partnerin zu sehen. Der Serie "Adventures of Superman" (1952 bis 1958) kehrte die Darstellerin jedoch bereits nach einer Staffel den Rücken.

Nachdem Coates in den 50er- und 60er-Jahren noch zahlreiche weitere Auftritte in Filmen und Serien hatte, zog sich die Schauspielerin aus der Öffentlichkeit zurück. 1994 kehrte sie für einen Gastauftritt in der TV-Serie "Lois & Clark: The New Adventures of Superman" zurück vor die Kamera. In der ABC-Produktion war Coates als Mutter von Lois Lane ( Teri Hatcher) zu sehen.