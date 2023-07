Am Mittwoch verstarb Sinéad O'Connor im Alter von nur 56 Jahren. In den sozialen Medien nehmen prominente Wegbegleiter von der irischen Popsängerin Abschied.

Die Musikwelt trauert um einen ihrer größten Stars: Sinéad O'Connor, die 1990 durch den von Prince geschriebenen Song "Nothing Compares 2 U" bekannt wurde, starb am Mittwoch im Alter von nur 56 Jahren. Bei Twitter und Instagram nehmen zahlreiche prominente Wegbegleiter Abschied von der irischen Sängerin.

"Die Welt hat eine Künstlerin mit der Stimme eines Engels verloren", schreibt der irischer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor: "Irland hat eine ikonische Stimme verloren, eine unserer absolut besten, mit Abstand. Und ich habe eine Freundin verloren." Sinéads Musik aber werde "weiterleben und weiter inspirieren".

"Irland hat mit ihr eine der größten Komponistinnen verloren"

Mehrere irische Politiker meldeten sich ebenfalls zu Wort, darunter auch der irische Präsident Michael D. Higgins: "Man konnte nicht umhin, immer wieder von der Tiefe ihres furchtlosen Engagements für die wichtigen Themen, die sie in die Öffentlichkeit brachte, beeindruckt zu sein, egal wie unbequem diese Wahrheiten auch sein mochten", schrieb er in einem Statement: "Irland hat mit ihr eine der größten und begabtesten Komponistinnen, Songschreiberinnen und Interpretinnen der letzten Jahrzehnte verloren." O'Connor habe "einzigartiges Talent und eine außergewöhnliche Verbindung zu ihrem Publikum" besessen, führte Higgins aus.

Full statement attached pic.twitter.com/sJtzQ0RbCg — President of Ireland (@PresidentIRL) July 26, 2023

"Die wahre Verkörperung des Punk-Geistes"

Tim Burgess, der Leadsänger der britischen Rockband The Charlatans, bezeichnete O'Connor als "die wahre Verkörperung des Punk-Geistes": "Sie ging keine Kompromisse ein, und das machte ihr Leben noch schwieriger." Auch Boy George gedachte Sinéad O'Connor: "Am Boden zerstört. Ich liebe dich, Sinéad", schrieb der Culture Club-Sänger zu einem Foto der Verstorbenen. In seiner Instagram-Story teilte er zusätzlich ein Video, in dem er über ihre Coverversion von "Nothing Compares 2 U", ihre kontroversen Momente und ihr Dasein als "Überlebenskünstlerin und Mutter" spricht.

Weltweite Trauer

Doch nicht nur in Irland und Großbritannien trauern die Menschen: Die Hollywood-Schauspielerin Jamie Lee Curtis erinnerte sich an eine besondere Begegnung mit O'Connor: "Ich habe Sinéad einmal in einer leeren Kapelle in Irland acappella singen hören. Sie befand sich im Bau im Privathaus unseres Gastgebers. Es war eines der schönsten Dinge, die ich je in meinem Leben gehört habe."

Wesentlich kürzer fiel das Statement des US-Rappers Ice T aus: "Respekt an Sinéad. Sie stand für etwas ... Anders als die meisten Menschen. Rest Easy." Kondolenz kam unter anderem auch von der US-amerikanischen Singer-Songwriterin Melissa Etheridge, dem kanadischen Rockmusiker Bryan Adams, der Schauspielerin Toni Collette und dem Rapper Flavor Flav.

In Deutschland äußerte sich die Rock-Sängerin Doro als eine der ersten Promis: "Das ist so traurig", twitterte sie gefolgt von einer Menge schwarzer Herzen: "#SineadOConnor, du wirst vermisst werden. Wir werden dich immer lieben und uns an dich erinnern." Sie habe einmal die Ehre gehabt, "Nothing Compares 2 U" im Fernsehen zu singen. Die Erinnerung an den Tag und an die "großartige Künstlerin" werde sie für immer in ihrem Herzen tragen.

Sinéad O'Connor starb etwa 18 Monate nach ihrem damals 17 Jahre alten Sohn Shane. Sie hinterlässt drei Kinder.