Andy Rourke ist tot. Johnny Marr, der frühere Bandkollege des The-Smiths-Bassisten, bestätigte den Tod des Rockmusikers am Freitag auf Twitter. "Mit tiefer Trauer geben wir das Ableben von Andy Rourke bekannt, der nach langer Krankheit an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben ist", heißt es in dem Beitrag. "Andy wird denjenigen, die ihn kannten, als liebenswürdige und wunderbare Seele in Erinnerung bleiben und den Musikfans als ein äußerst begabter Musiker." Rourke wurde 59 Jahre alt.

Auch auf Instagram verabschiedete sich Marr von Rourke. "Ihn dabei zu beobachten, wie er diese umwerfenden Basslinien spielte, war ein absolutes Privileg und etwas, das man wirklich gesehen haben muss", erinnerte sich Marr. "Wir haben unsere Freundschaft über die Jahre hinweg aufrechterhalten, egal wo wir waren oder was passierte". Es erfülle den Gitarristen mit "Stolz und Traurigkeit", dass Rourke im September 2022 zum letzten Mal auf der Bühne gestanden habe - gemeinsam mit Marr.

Als Bassist der britischen Band The Smiths wurde der 1964 in Manchester geborene Andy Rourke in den 80-ern zur Ikone der Musikwelt. Das Quartett aus Manchester wurde 1982 von Marr und Sänger Morrissey gegründet. Hits wie "This Charming Man" (1983) und "Heaven Knows I'm Miserable Now" (1984) machten The Smiths weltweit berühmt.

Bis heute gelten die britischen Musiker, deren Wege sich bereits 1987 trennten, als eine der einflussreichsten Gruppierungen der Musikgeschichte. Nach dem Band-Aus spielte Rourke vor allem als Sessionmusiker; unter anderem arbeitete er mit Sinéad O'Connor, The Pretenders sowie seinem Ex-Bandkollegen Morrissey zusammen.

It is with deep sadness that we announce the passing of Andy Rourke after a lengthy illness with pancreatic cancer.

Andy will be remembered as a kind and beautiful soul by those who knew him and as a supremely gifted musician by music fans.

We request privacy at this sad time pic.twitter.com/KNehQxXoFz