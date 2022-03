"Die Sopranos", "Goodfellas", "The Irishman": Paul Herman spielte gerne die Bösen. Nun ist der US-Schauspieler im Alter von 76 Jahren verstorben.

Besonders gut lagen ihm die zwielichtigen Rollen: "Sopranos"-Star Paul Herman ist am Dienstag im Alter von 76 Jahren gestorben - am Tag seines Geburtstags. Sein Schauspiel-Kollege Michael Imperioli verkündete seinen Tod auf Instagram, die Todesursache ist noch unbekannt. Herman war nicht nur als Peter "Beansie" Gaeta aus "Die Sopranos" bekannt, auch in Mafiafilmen wie "The Irishman" und "Goodfellas" wusste der US-Schauspieler zu überzeugen. "Unser Freund ist von uns gegangen. Paulie war so ein toller Kerl", schrieb Imperioli.

Die Trauer in seinem Statement ist allgegenwärtig: Paul Herman sei ein "Weltklasse-Geschichtenerzähler" und ein "verdammt guter Schauspieler" gewesen. "'Goodfellas', 'Once Upon a Time in America', 'The Irishman' und natürlich 'Die Sopranos' sind einige Highlights." Doch Michael Imperioli würdigt nicht nur den Schauspielstar, sondern auch den Menschen. Herman habe die letzten Jahre bei ihm um die Ecke gewohnt, berichtete Imperioli. "Ich bin so dankbar, dass wir Zeit zusammen verbringen konnten, bevor er starb."

Gemeinsam mit Christian Bale, Bradley Cooper und Jennifer Lawrence stand Herman für das Drama "American Hustle" (2013) vor der Kamera. Mit Cooper und Lawrence arbeitete er bereits ein Jahr zuvor für "Silver Linings" (2012) zusammen.