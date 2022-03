Die US-amerikanische Schauspielerin Laurel Goodwin ist tot. Sie starb bereits im Februar in ihrer Heimat Kalifornien. Dies geht aus einem von ihrer Familie veröffentlichten Nachruf hervor. Goodwin wurde 79 Jahre alt.

1942 in Wichita im US-Bundesstaat Kansas geboren, zog Goodwin als junges Mädchen mit ihrer Familie nach San Francisco und erhielt dort mehrere Aufträge als Kindermodel. Nach ihrem Schulabschluss studierte sie Schauspielerei an der San Francisco State University. 1962 gab sie schließlich im Alter von 20 Jahren ihr Leinwanddebüt im Kinofilm "Girls! Girls! Girls!", in welchem Goodwin an der Seite von Elvis Presley zu sehen war. Nur ein Jahr später ergatterte sie eine Rolle in George Marshalls Komödie "Papa's Delicate Condition" mit Jackie Gleason.

1964 übernahm Goodwin den Part der Yeoman J. M. Colt in der Pilotfolge der Fernsehserie "Raumschiff Enterprise", die jedoch erst 24 Jahre später veröffentlicht wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Goodwin bereits aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und ihre Schauspielkarriere beendet. 1983 war sie gemeinsam mit ihrem Mann Walter Wood als Produzentin für die Actionkomödie "Der rasende Gockel" mit Burt Reynolds und Loni Anderson tätig. Laut verschiedenen Medienberichten soll Goodwin eine Ausbildung zur Krankenpflegerin absolviert haben, nachdem sie der Filmindustrie den Rücken gekehrt hatte.