Raquel Welch ist tot. Verschiedenen Medienberichten zufolge sei die US-amerikanische Schauspielerin, die in den 1960er-Jahren durch ihre Rolle im Steinzeit-Film "Eine Million Jahre vor unserer Zeit" weltweite Popularität erlangte, am Mittwochmorgen nach "kurzer Krankheit" gestorben. Welch wurde 82 Jahre alt.

Ihre ersten Erfolge als Schauspielerin feierte die 1940 als Jo Raquel Tejada in Chicago geborene Welch mit kleineren Rollen in Filmen wie "König der heißen Rhythmen" (1964) mit Elvis Presley und dem Drama "Madame P. und ihre Mädchen" (1964). Ihr denkwürdiger Auftritt im Fell-Bikini in Don Chaffeys Fantasy-Film "Eine Million Jahre vor unserer Zeit" (1966) verhalf Welch schließlich zum Durchbruch. Als international gefragte Hollywood-Ikone war Welch in den darauffolgenden Jahren an der Seite von Stars wie wie James Stewart ("Bandolero"), Frank Sinatra ("Lady in Cement") und Burt Reynolds ("Auf leisen Sohlen kommt der Tod") zu sehen. Für ihre Rolle in Richard Lesters Dumas-Verfilmung "Die drei Musketiere" wurde Welch 1975 mit einem Golden Globe als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.

Trauer in Hollywood

In den sozialen Medien bekundeten Stars wie Reese Witherspoon ihre Trauer über Welchs Tod. "Sie war elegant, professionell und unglaublich glamourös. Einfach umwerfend", schrieb die Oscar-Preisträgerin auf Twitter. Regisseur und Produzent Paul Feig würdigte Welch in einem Twitter-Beitrag: "Freundlich, witzig und ein echter Superstar, in den ich fast meine gesamte Kindheit über verliebt war. Wir haben eine wahre Ikone verloren."

Welch war viermal verheiratet und viermal geschieden. Sie hinterlässt zwei erwachsene Kinder, einen Sohn und eine Tochter.

So sad to hear about Raquel Welch's passing. I loved working with her on Legally Blonde. She was elegant , professional and glamorous beyond belief. Simply stunning. May all her angels carry her home. 🕊️ Sending love to her family and her many fans ❤️ pic.twitter.com/FBtXhpvS25 — Reese Witherspoon (@ReeseW) February 15, 2023