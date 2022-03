Sein größter Hit, "Why Can't We Live Together", wirkt derzeit aktueller denn je. Nun ist Timmy Thomas gestorben. Der Soulmusiker wurde 77 Jahre alt.

Timmy Thomas ist tot. Wie Familienangehörige des Soulsängers auf Facebook informierten, verstarb der Künstler am 11. März im Alter von 77 Jahren. Die Todesursache ist unbekannt. Seine Hinterbliebenen schrieben: "Mit Wertschätzung und Dankbarkeit bedankt sich die Familie für die Gebete, die Unterstützung, die wertvollen Worte und andere Ausdrücke der Liebe und Güte während dieser Zeit."

Thomas machte sich in den 1970er-Jahren einen Namen als Soulmusiker. Aus dieser Zeit stammt auch der größte Hit des Sängers; "Why Can't We Live Together" erreichte im Oktober 1972 den dritten Platz der US-Charts. Auch in Europa, etwa in Großbritannien und Deutschland, verbuchte Thomas mit dem Titel beachtliche Charterfolge. Seit 2015 erlebte der Song ein spätes Revival, als der US-Rapper Drake einen Teil des Liedes als Sample in seinem Hit "Hotline Bling" verwendete.

Zwar veröffentlichte Thomas auch noch in den 1980er-Jahren Musik, den Erfolg von "Why Can't We Live Together" konnte aber nicht mehr bestätigen. Erst Anfang der 2000-er hinterließ der US-Amerikaner noch einmal Spuren in der Musikwelt. Auf den ersten beiden Alben der britischen Musikerin Joss Stone gehörte Timmy Thomas an der Orgel zu einem Ensemble aus Virtuosen der Florida-Soulszene, die als Studiomusiker für Stone arbeiteten.