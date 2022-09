Herzogin Meghan - an der Hand ihres Mannes Prinz Harry - war beim Trauerzug ganz in Schwarz gekleidet. Ihre Perlenohrringe waren einst ein Geschenk der verstorbenen Queen.

Der Sarg der Queen wurde am Mittwoch in die Westminster Hall gebracht. Natürlich nahm auch Herzogin Meghan am Trauerzug teil. Einen wichtigen Teil ihres Outfits bekam sie einst von der Queen selbst als Geschenk überreicht.