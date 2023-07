Weil sie einem NBA-Star von hinten auf die Schulter klopfte, wurde Britney Spears nach eigenen Aussagen von einem Sicherheitsmann ins Gesicht geschlagen. Auf Instagram teilt sie die ganze Geschichte.

Das zufällige Treffen mit dem NBA-Star Victor Wembanyama in Las Vegas nahm für US-Sängerin Britney Spears ein böses Ende: Sie bekam von einem Sicherheitsmann einen Schlag ins Gesicht verpasst, wie sie am Donnerstag bei Instagram berichtete: "Traumatische Erfahrungen sind nicht neu für mich", beginnt Spears ihren Post. Sie sei nicht auf das vorbereitet gewesen, was ihr am Abend vorher in einem Hotel widerfahren sei: Auf dem Weg zum Abendessen habe sie in der Lobby einen Athleten erkannt: "Ich beschloss, ihn anzusprechen und ihm zu seinem Erfolg zu gratulieren", erzählt sie weiter: "Es war wirklich laut, also klopfte ich ihm auf die Schulter, um seine Aufmerksamkeit zu erregen."

Sein Sicherheitsmann habe ihr daraufhin "vor den Augen der Menge" mit der Rückhand ins Gesicht geschlagen: "Das hat mich fast zu Boden geworfen und mir die Brille vom Gesicht gerissen." Sie selbst werde "die ganze Zeit von Leuten umringt". Allein in dieser Nacht seien es mindestens 20 Fans gewesen. Aber: "Mein Sicherheitsteam hat keinen von ihnen geschlagen."

Es sei "super peinlich", diese Geschichte öffentlich zu teilen, doch sie wolle damit aufzeigen, dass Menschen mehr Respekt verdienten, fährt Spears fort: "Körperliche Gewalt kommt in dieser Welt zu oft vor. Oft hinter verschlossenen Türen. Ich stehe an der Seite aller Opfer und mein Herz schlägt für euch alle!!!"

Den Namen Victor Wembanyama nennt Spears in ihrem Post zwar nicht. Inzwischen hat sich der Basketballer aber selbst zu dem Vorfall geäußert: Auf dem Weg zum Restaurant sei er von hinten von jemandem gerufen, erinnert sich der NBA-Star. Da die Lobby voller Menschen war, sei er auf Anraten seiner Security weitergegangen: "Diese Person hat mich von hinten gepackt", fährt er fort. Er selbst habe nicht gesehen, was passiert sei. Allerdings habe er mitbekommen, wie sein Security die Person zur Seite gestoßen habe. Dass es sich bei der Person um Britney Spears gehandelt habe, habe er erst später erfahren.

Der Wachmann habe seinen Fehler, US-Medienberichten zufolge, noch vor Ort eingesehen, sei zu Spears gegangen und habe sich bei ihr entschuldigt, was Spears zunächst akzeptierte. Inzwischen soll es aber trotzdem eine Untersuchung wegen angeblicher Körperverletzung geben.