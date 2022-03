Dschungelcamper Harald Glööckler, der erstmals Luxusdomizile für Haustiere designt, sowie handwerklich unbedarfte Familien, die diese dann bauen dürfen: Das ist der Stoff, aus dem die neue RTL-Doku "Unser neues tierisches Zuhause"gemacht ist. Ein bisschen gaga? Schon. Aber auch ein bisschen nett.

"Der Hubert wünscht sich 'ne Finca im mallorquinischen Stil", erfuhr das TV-Publikum in Folge 1 der neuen RTL-Dokusoap "Unser neues tierisches Zuhause" mit Stardesigner Harald Glööckler (56). Ein bemerkenswerter Satz, wenn man bedenkt, dass es sich bei Hubert um einen Dackel handelt - aber wollen wir mal glauben, was Frauchen Sonja Lips (45) da so über ihren Liebling erzählte.

Glööckler, der vor einigen Wochen im Dschungelcamp einen Brief seines Papillon-Hündchens Billy King erhalten hatte, schien sich ohnehin nicht über solche Aussagen zu wundern. Seine Aufgabe in der Show: Er designte für die Haustiere dreier handwerklich ungeübter Familien "pompööse" Behausungen nach deren Wünschen, die diese im Anschluss unter Anleitung eines Handwerksprofis innerhalb dreier Tage umsetzen mussten. Wer die Aufgabe am besten meisterte, würde sich am Ende nicht nur über ein tierisch glamouröses Bauwerk, sondern auch über 1.000 Euro Preisgeld freuen können - als Juror fungierte der Designer himself.

"Ich freue mich so für den Hubert!"

Neben der Finca für Dackel Hubert, der in Mechernich in der Eifel lebt, sollten eine kleine Akropolis für die Schildkröten Bruno und Timmy bei der Düsseldorfer Familie Salecker sowie eine Art Miniatur-Neuschwanstein für die Schlappohr-Kaninchen Bella, Brownie, Keks und Flocke bei Familie Fiedler in Mülheim an der Ruhr entstehen. Und nebenbei erfuhr man ein bisschen was über Tierfreund Glööckler: "Man hat so'n bisschen fast Ehrfurcht vor 'ner Schildkröte", sinnierte er zum Beispiel, "weil die fast aus der Zeit der Dinosaurier stammt."

Dackel liebe er sowieso, und dass die Kaninchen aktuell noch in einem umgebauten Trampolin wohnten, fand er eigentlich ziemlich clever. "Das könnte ja von mir sein", lobte er. "Ich zweckentfremde gerne Sachen." Überdies freute er sich auf eine "tierisch menschliche Sendung".

Die begann damit, dass Glööckler die ob des glamourösen Besuches sehr aufgeregten Familien besuchte und ihnen auf einem Bild die visuelle Umsetzung ihrer Wünsche präsentierte. Diese Glööcklerschen Entwürfe kamen allesamt super an, und Glööckler selbst freute sich unter anderem "so für den Hubert", der nun bald in sein Luxusdomizil würde einziehen können. Unter die Arme griff Dackel-Mama Sonja und Ehemann Karlheinz Lips (63) dabei Zimmerermeister Max Bayer-Eynck (33), während Familie Salecker von Möbelbauer Wolfgang Rudolf (50) und Familie Fiedler von Upcycling-Expertin Resi Colter (37) unterstützt wurden.

Glööckler mäkelt: "Neuschwanstein-Türme" wie beim "Karnevalswagen"

Offensichtlich im vergangenen Herbst gedreht, waren die Witterungsbedingungen während der dreitägigen Bauphase meist nicht die besten, doch (Schnee-)Regen konnte die Tierfreunde und -freundinnen nicht davon abhalten, sich für ihre Lieblinge voll ins Zeug zu legen. Den Fortgang der Arbeiten bekam Glööckler im Nachinein als Video zu sehen und war mal angetan, mal not amused. Letzteres vor allem dann, wenn die Familien sich beim Bauen allzu sehr von seinem Entwurf entfernten

Die nur zweidimensional umgesetzten "Neuschwanstein-Türme" erinnerten ihn etwa an einen "Karnevalswagen" und dass die "Akropolis" für die "Tempelschildkröten" (Glööckler) anders als geplant getrennt vom dazugehörigen Gewächshaus gebaut wurden, fand der Stardesigner auch nicht so doll. Und dann gab es noch die "Spezialaufgabe": Ohne Design-Vorgabe und ohne Handwerksprofi-Hilfe sollten für Dackel Hubert ein "Futternapf im Mosaik-Look", für die Schildkröten Bruno und Timmy ein "hängender Naschgarten" und für die Kaninchenfamilie ein "Snack- und Knabberturm" gebaut werden.

Im Grunde war recht schnell klar, auf wessen Sieg es hinauslaufen würde, denn eine Familie lobte Glööckler beim Betrachten der Baufortschritte stets am meisten und hatte gleichzeitig am wenigsten zu bemängeln. Trotzdem versuchte er, es im großen Finale noch mal spannend zu machen. Hier trafen die drei Familien erstmals aufeinander und nahmen gespannt die Benotungen des Meisters entgegen. Bewertet wurden die Kategorien "Umsetzung des Entwurfs", "Handwerkliches Geschick", "Gesamteindruck" und "Spezialaufgabe", 10 war jeweils die Höchstpunktzahl. And the winner was ... Familie Lips mit Dackel Hubert mit insgesamt 36 Punkten! Herzlichen Glückwunsch zur Balearen-Finca und zu 1.000 Euro Preisgeld!