Selten finden sich auf dem Instagram-Account von Nico Santos private Schnappschüsse, diesmal machte der Sänger aber eine wunderschöne Ausnahme: Offenbar hat der 29-Jährige seiner Freundin Aileen das Jawort gegeben.

Santos postete am Montag vier vielsagende Bilder: er im cremefarbenen Anzug, sie im Brautkleid, bei einem innigen Kuss. Auch die Gäste sind allesamt hell gekleidet und jubeln dem sichtlich glücklichen Paar zu. Auf einem Bild tragen Santos und seine Frau Augenbinden in Herzform und versuchen, eine Piñata in Herzform zu zerschlagen.

Prominente Freunde gratulieren

Zu den Bildern schrieb Nico Santos keinen Kommentar, lediglich ein Herz und der Account seiner Braut sind zu sehen. Wo die Hochzeit stattfand, lässt sich anhand des Ortes erkennen, den Santos verlinkt hat: Das Cal Reiet Holistic Retreat im Südosten Mallorcas, ein auf ganzheitlichen Lebensstil ausgerichtetes Hotel.

Freunde und Kollegen des Sängers zeigen sich begeistert von den Neuigkeiten und kommentieren die Bilder. Unter anderem schreibt Lena Meyer-Landrut "Herzlichen Glückwunsch" und fügt drei Herzen hinzu, Kool Savas wünscht "Nur das Beste euch beiden". Sänger Alvaro Soler jubelt: "Yuuuhuuuuu!! Das beste Paar der Welt! Felicidades".