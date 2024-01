Kaum eine Figur blieb dem "Traumschiff" länger treu als er: Als Schiffsdoktor Dr. Schröder war Horst Naumann einst für das Wohlbefinden der "Traumschiff"-Passagiere zuständig. Inzwischen ist der Schauspieler zwar 98 Jahre alt, aber immer wieder für neue Projekte offen.

War der Abschied seine Entscheidung? Als Horst Naumann 2010 nach fast 30 Jahren als Schiffsarzt Dr. Schröder beim ZDF-"Traumschiff" von Bord ging, sprach der Schauspieler nicht selbst über die Gründe. Stattdessen erklärte Produzent Wolfgang Rademann damals gegenüber der Zeitschrift "Das neue Blatt", dass hinter dem Abschied "keine Krankheit, kein beruflicher oder fachlicher Grund" stecke, sondern nur "die Tatsache, dass 85 ein wunderbares Alter ist, um in Rente zu gehen." Dass dieser Ruhestand selbstgewählt war, darf man bezweifeln. Denn auch wenn er im November bereits seinen 98. Geburtstag gefeiert hat: Horst Naumann denkt bis heute nicht daran, seine Karriere endgültig zu beenden.

Mit 21 startete der 1925 in Dresden geborene Schauspieler seine Karriere am Theater im sächsischen Döbeln, bald darauf war Naumann in Filmklassikern der DEFA, wie in "Carola Lamberti - eine vom Zirkus" und "Leuchtfeuer" zu sehen. 1958 siedelte er gemeinsam mit seiner Ehefrau Christa in die Bundesrepublik über und wurde auch dort zum gefragten TV- und Filmstar. Eine seiner ersten Hauptrollen hatte er in der ZDF-Serie "Wolken über Kaprun" (1964), im TV-Film "Claus Graf Stauffenberg" (1970) spielte er den berühmten Nazi-Widerstandskämpfer.

"Traumschiff"? "Ein Riesenspaß!"

1983 folgte dann das Engagement auf dem "Traumschiff": Ein "Riesenspaß" sei die Arbeit gewesen, erinnerte sich Naumann 2022 in der Talkshow "Riverboat", auch wegen der "auserlesenen Crew". So habe ihn bald schon eine Freundschaft mit Heide Keller verbunden, die die Chefhostess Beatrice spielte, noch einen Tag vor ihrem Tod im August 2021 habe er mit ihr gesprochen, erzählte der Schauspieler.

Ab 1986 war Naumann zudem ein fester Bestandteil eines weiteren ZDF-Quoten-Schlachtschiffs: Seine Figur Dr. Horst Römer zählte in der "Schwarzwaldklinik" zu den engsten Mitarbeitern von Professor Brinkmann ( Klausjürgen Wussow). Parallel zu seiner Schauspielkarriere war Naumann auch als Hörspiel- und Synchronsprecher aktiv, etwa auch als deutsche Stimme für Pierre Brice und Christopher Plummer. Noch 2019 vertonte er eine Theodor-Storm-Geschichte für die Hörspielreihe "Gruselkabinett".

Horst Naumann: Rückkehr aufs "Traumschiff"?

Auf der Bühne stand er in den letzten Jahren zwar nur noch selten, im Kleinkunsttheater "Die Säule" in Duisburg, das seine zweite Ehefrau Martina Linn-Naumann betreibt, arbeitet er aber immer noch, aktuell steht die Komödie "Best Ager", bei der er Regie führt, auf dem Spielplan des Theaters. 2023 ließ er zudem eine seiner alten Sprechrollen neu aufleben: Für ein kleines Marxloher Filmprojekt zu "He-Man" und den "Masters of the Universe" schlüpfte Neumann noch einmal in die Rolle des Erzählers.

Eine Rückkehr ins Fernsehen schließt Naumann nicht aus: In einem Interview mit der "Neuen Post" erklärte er 2020, dass er glaube, "dass es den - überwiegend ja auch älteren - Zuschauern schon Freude machen würde, ihren alten Doc Schröder noch einmal wiederzusehen." Denn: "Ein bisschen Nostalgie lieben die Leute doch!"