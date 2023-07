Vor wenigen Tagen erst verkündete Anna-Maria Ferchichi ihre erneute Schwangerschaft. Doch wie es nun aussieht, werden die Influencerin und Rapper Bushido keinen neunten Nachwuchs haben.

Ein anfänglicher Verdacht wird zur traurigen Wirklichkeit: Anna-Maria Ferchichi und Bushido werden wohl kein neuntes Kind bekommen. Das teilte die Influencerin am Freitag in ihrer Instagram-Story mit: "Die Fruchthöhle ist abgegangen mit Blut", erzählte Ferchichi auf dem Weg zum Auto: "Ich habe auch geblutet, die letzten Tage, sehr stark. Das heißt, ich hatte eine Fehlgeburt, wahrscheinlich." Da gleichzeitig aber der Wert des Schwangerschaftshormons leicht gestiegen sei, könne es sich auch um eine Eileiterschwangerschaft handeln. In dem Fall stünde der 41-Jährigen die Fehlgeburt oder eine Operation noch bevor.

Bereits am Mittwoch hatte Ferchichi eine Eileiterschwangerschaft vermutet. In ihrer Story zeigte sie sich nun ratlos: "Ich bin irgendwie nicht wirklich schlauer. Außer zu wissen, dass es nicht intakt ist und wir kein neuntes Baby haben werden." Gemeinsam mit den acht Kindern gehe es nun zunächst einmal nach Hause: "Zwar sind unsere Nannys noch im Urlaub bis Ende des Monats, unser Fahrer auch. Das ist aber kein Problem", erklärte die Schwester von Sängerin Sarah Connor: "Zu Hause ist einfach zu Hause!" Die Kinder, fuhr sie fort, seien nun einen Monat bei ihren Eltern gewesen, sie selbst habe dort rund zwei Wochen verbracht. Jetzt freue sie sich auf ihren Mann in Dubai.

Anna-Maria Ferchichi und Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Ferchichi heißt, sind seit 2011 liiert und seit 2012 verheiratet. Gemeinsam haben sie sieben Kinder im Alter zwischen einem und zehn Jahren. Auch die letzte Schwangerschaft mit den Drillingen Leonora, Amaya und Naima verlief nicht ohne Komplikationen. Aus einer früheren Beziehung brachte Ferchichi zudem einen damals neunjährigen Sohn mit in die Ehe.