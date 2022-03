Ein Jahr, nachdem Kim Kardashian die Scheidung von Kanye West eingereicht hat, ist die vierfache Mutter nun wieder offiziell Single. Ihr Ex-Mann machte sich währenddessen in einem verstörenden Musikvideo Luft.

Nun ist es offiziell: Kim Kardashian ist eine geschiedene Frau. Nach sieben Jahren Ehe hatte sie im März 2021 die Scheidung von Rapper Kanye West eingereicht, nachdem US-Medien bereits einige Wochen zuvor über die Trennung des Promi-Paares berichtet hatten. Ein Jahr später ist der Scheidungsprozess nun abgeschlossen.

Laut der US-amerikanischen Boulevardzeitung "TMZ" soll West sich vor Gericht von seinem Anwalt vertreten haben lassen, während Kardashian virtuell zugeschaltet war. Zum Abschluss der Anhörung soll Kardashian dabei eine Reihe von Fragen beantwortet haben, darunter: "Gibt es Probleme in Ihrer Beziehung?" und "Glauben Sie, dass Ihre Ehe mit einer Beratung gerettet werden kann?" Die erste Frage soll die 41-Jährige bejaht, die zweite verneint haben.

Kanye West schießt erneut gegen Pete Davidson

In den vergangenen Monaten versuchte West zunehmend verzweifelt, seine Familie wiederzuvereinigen und die von Kardashian angestrebte Scheidung abzuwenden. Unter anderem überraschte der 44-Jährige seine Ex am Valentinstag mit einer ganzen Wagenladung Rosen, wie er auf einem später gelöschten Instagram-Bild mit seinen Fans teilte. Vor dem Geschenk hatte er bereits verlauten lassen: "Gott, bitte bring unsere Familie wieder zusammen."

Kim Kardashian dürfte seinen Hoffnungen mit Abschluss der Scheidung nun endgültig einen Strich durch die Rechnung gemacht zu haben. Zudem scheint sie bei Comedian Pete Davidson ihr persönliches Glück gefunden zu haben.

Kanye West hingegen ist die neue Liebe seiner Ex-Frau ein Dorn im Auge: In seinem Musikvideo zum Song "Eazy", welches der Musiker am Mittwochabend veröffentlichte, begräbt er eine Doppelgänger-Puppe von Davidson bei lebendigem Leibe. Eine Zeile des Songs lautet: "Gott hat mich von dem Aufprall gerettet, nur damit ich Pete Davidsons A... versohlen kann." Bislang haben sich weder Kardashian noch ihr neuer Partner zu dem Video geäußert.