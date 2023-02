"Hogwarts Legacy" entpuppt sich als veritabler Kassenschlager - trotz aller Kontroversen und Boykottaufrufen. Warner deutete bereits eine Fortsetzung indirekt an. Gerüchten zufolge entsteht zudem eine TV-Serie bei HBO.

Die Kontroverse rund um die transphoben Aussagen von "Harry Potter"-Schöpferin J.K. Rowland und die damit einhergehenden Boykottaufrufe haben den kommerziellen Erfolg von "Hogwarts Legacy" offenbar kaum geschmälert: Wie Warner Bros. gegenüber "Variety" bestätigte, verkaufte sich das bislang nur für PC, Xbox Series X/S und PlayStation5 veröffentlichte Open-World-Action-Adventure bereits über 12 Millionen Mal und bescherte dem Konzern damit über 850 Millionen Dollar Umsatz. Im April sollen Xbox-One- und PS4-Versionen folgen, auch eine Switch-Umsetzung ist geplant.

Gegenüber dem Magazin bestätigte der Publisher auch, dass "Hogwarts Legacy" durchaus als "Langzeit-Franchise" geplant sei. Weil Chef-Entwickler Alan Tew beim "IGN Fan Fest" jedoch betonte, dass DLCs aktuell nicht in Planung seien. lässt sich die Aussage von Warner durchaus als indirekte Bestätigung einer Fortsetzung oder eines Spin-Offs interpretieren.

Arbeitet HBO bereits an einer "Hogwarts Legacy"-Serie?

Die Entertainment-Seite "Giant Freakin Robot" berichtet darüber hinaus unter Berufung auf eine anonyme Insider-Quelle, dass der TV-Sender und Streaming-Anbieter HBO - ebenfalls Teil von Warner und mit der Adaption des PlayStation-Hits "The Last of Us" aktuell sehr erfolgreich - bereits an einer Serienumsetzung des Stoffes gearbeitet wird. Diese befände sich in einer frühen Entwicklungsphase.