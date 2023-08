Rund 25.000 Rock- und Metal-Fans mussten in diesem Jahr auf das "Wacken Open Air" verzichten. Wetterkapriolen zwangen die Veranstalter, den Einlass zu stoppen. Das diesjährige Chaos tat der Vorfreude jedoch keinen Abbruch: Die Tickets für 2024 waren bereits nach wenigen Stunden ausverkauft.

Dass das diesjährige "Wacken Open Air" wegen heftiger Regenfälle eher einer Schlammschlacht glich, scheint die Metal-Fans nicht abgeschreckt zu haben: Wie die Verantwortlichen nun mitteilen, war das kommende Festival 2024 bereits nach viereinhalb Stunden ausverkauft. Insgesamt 85.000 Tickets gingen nach dem offiziellen Vorverkaufsstart am Sonntag um 20 Uhr an die Fans. Um 0.30 Uhr wurde für das 33. Wacken Open Air, das vom 31. Juli bis 3. August 2024 stattfinden wird, "Sold Out" ausgerufen.

Laut Veranstalter Thomas Jensen wisse man die Treue der Fans sehr zu schätzen: "Insbesondere nach dem schwierigen Start des Festivals in diesem Sommer, bei dem ein Teil unserer Metal-Familie nicht mitfeiern konnte, wissen wir zu schätzen, dass die Community zu uns steht und zusammenhält", bedankt sich Jensen in einer Pressemitteilung. "Dass jetzt alle 85.000 Tickets weg sind, ist schlicht der Hammer. Wir haben die besten Fans der Welt!"

Veranstalter Holger Hübner freut sich über das rege Interesse: "Für das Vertrauen unserer Fans sind wir mehr als dankbar und demütig". Er kommentiert: "Die Metalheads wissen, dass wir immer alles geben werden, um ihnen ein grandioses Festival zu bieten, dieses Mal unter dem Motto 'Witches & Warlocks'." Die positiven Reaktionen auf das bereits bekanntgegebene Programm mit unter anderem den Scorpions und Amon Amarth würden das Team sehr freuen. "Und es werden noch weitere Highlights folgen!" - so lautet seine Ankündigung.

Auf Regen folgt Sonnenschein: Das "Wacken Open Air" geht 2024 in die nächste Runde

Neben den Scorpions und Amon Amarth sind unter anderem In Extremo, Mayhem, Blind Guardian, Pain, Beast In Black, Watain und Bury Tomorrow Teil des Line-ups. Für den bevorstehenden Festival-Samstag wurden bereits ganze 33 Bands angekündigt.

In diesem Jahr machte das Wetter den Metal- und Rockfans einen Strich durch die Rechnung: Extreme Regenfälle zwangen die Verantwortlichen, den Einlass zu stoppen, da der Zustand des Geländes teilweise unzumutbar geworden war. So feierten nur rund 60.000 Menschen in Wacken. Musikfans, die mit ihren Wohnmobilen und Zelten umkehren mussten, erhielten nicht nur ihr Geld zurück, sondern auch ein Vorkaufsrecht auf die Tickets für 2024. Für die offiziellen Reisepartner des "Wacken Open Air" gibt es wie jedes Jahr ein Restkontingent an Eintrittskarten.

Die Veranstalter weisen in der Erklärung daraufhin, dass "keine Tickets von Drittanbietern gekauft werden sollten - mit Ausnahme der offiziellen Reisepartner."