Auch wenn es für das deutsche Team bei der Leichtathletik-WM keine Erfolge gab, sahen die TV-Zuschauer gerne zu: Die Einschaltquoten bei ARD und ZDF können sich sehen lassen.

Trotz einer enttäuschenden deutschen Leistung erfreute sich die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest beim Fernsehpublikum großer Beliebtheit. Über 4,4 Millionen Menschen schalteten im Durchschnitt im Ersten zur Primetime um 20:15 Uhr ein, wie die ARD mitteilt. Dies entspricht einem Marktanteil von 19,4 Prozent. Die ARD übertrug vier von den insgesamt neun Wettkampftagen live. Ähnlich gute Zahlen erreichten auch die WM-Übertragungen des Sportstudios im ZDF - so schalteten am letzten WM-Tag (Sonntag, 27.8.) zur Primetime 4,68 Millionen Zuschauer ein (Marktanteil von 17,5 Prozent)

Vor allem die jüngere Zielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren zeigte laut ARD-Mitteilung reges Interesse. Am vorletzten Wettkampftag, bei der Zehnkampf-Entscheidung, stellten diese fast eine Million der Zuschauer und sorgten für einen Marktanteil von 21,8 Prozent bei den Jüngeren.

Nicht nur im Fernsehen, sondern auch online waren die Wettkämpfe ein Hit. Fast 1,5 Millionen Fans riefen die WM-Livestreams in der ARD Mediathek, auf "sportschau.de" und in der Sportschau-App ab. Der Livestream zum Zehnkampf, Stabhochsprung und den Staffelläufen waren mit 380.000 Abrufen besonders populär. Auf "sportschau.de" wurden insgesamt 6,1 Millionen Besuche registriert.

"Zugpferd des Sommersportes"

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky äußerte sich zufrieden über die Resonanz: "Wir sind sehr froh über das große Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer, die die WM trotz der ausgebliebenen deutschen Medaillen bei uns auf allen Ausspielwegen mitverfolgt haben. Das zeigt, dass die Leichtathletik nach wie vor ein Zugpferd des Sommersportes ist." Marc Hall, Teamchef der ARD, betonte die Besonderheit der Leichtathletik-WM und wie sie die Menschen begeistert: "Innerhalb kürzester Zeit erlebt man Kopf-an-Kopf-Rennen in denen Tausendstelsekunden entscheiden, Comebacks im letzten Versuch oder emotionale Geschichten von Außenseitern, die sich plötzlich den WM-Titel sichern."

Neben dem Fernsehen und den Online-Plattformen war die ARD Sportschau auch in den sozialen Medien präsent, mit Beiträgen auf Instagram, YouTube und TikTok. Vor allem auf YouTube und Instagram erfreuten sich die Postings laut ARD großer Beliebtheit und erreichten jeweils bis zu sechsstellige Abrufzahlen.