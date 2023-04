"Das wird Alarm, das wird feurig", kündigte Jorge González vor der ersten "Hot Salsa Night" in der "Let's Dance"-Geschichte an. Dann liefen aber nicht nur die sieben Tanzpaare heiß, sondern auch die Juroren. Neunmal zückten sie die Bestnote. Schade, dass trotzdem jemand gehen musste.

Die Jury von "Let's Dance" (RTL) präsentierte sich in Show acht fruchtig frisch. Jorge González sah aus wie eine "unreife Banane" (O-Ton Moderator Daniel Hartwich), Motsi Mabuse präsentierte sich in einem schillernden Hauch von Aprikose und "Herr Joachim Llambi" gefiel sich in einem kanarienvogelgelben Anzug. Auf dem Parkett wurde es dann richtig heiß. Die sieben Tanzpaare boten zunächst je einen "normalen" Tanz. Dann, als Premiere in der Geschichte der Show, einen siebenminütigen "Salsathon" - ein Ausscheidungstanzen im Freestyle-Salsa.

Daniel Hartwich trauerte dem deshalb entfallenen Discofox-Marathon nach. Er hätte nämlich ein so schönes Lied dafür gehabt. Er ließ einen Gassenhauer im Malle-Sound einspielen mit dem kernigen Refrain "Vic, vic, vic, Victoria, Victoria Swarovski, mit dir tanz ich besoffski". Der hätte am Ballermann durchaus Potenzial, beinahe brachten die Rhythmen sogar den bekennenden Tanzverweigerer Hartwich zum Zucken. Aber gut, dass er das den Tanzpaaren überließ, die zeigten wahrlich Tanzkunst vom Feinsten.

Hartwich lästert über Llambi: "Er sieht wie 'ne Zitrone aus und ist auch so sauer"

Es ging schon begnadet los. Ex-Turnstar Philipp Boy und Patricija Ionel holten mit ihrem Quickstep gleich das Publikum von den Sitzen. Die Gag-gespickte, "sauschnelle" (Llambi) und trotzdem "rhythmisch exakte" (Mabuse) Darbietung ließ die Juroren mit der Zunge schnalzen und mit den Tafeln mit der 10 wedeln - 30 Punkte. "Was für ein Opening", feierte nicht nur Hartwich.

Gegen das Schrittfeuerwerk konnten Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov mit ihrem Slowfox eigentlich nur verlieren - und taten es auch. "Das war nicht dein Tanz", stellte Llambi fest, "du bist auch wieder zu viel im Arm von Vadim gehangen." Weil der Oberkritiker gar so uncharmant urteilte, gab ihm Hartwich mit Bezug auf des Juroren Outfit Zunder: "Herr Llambi sieht aus wie 'ne Zitrone und ist auch so sauer." Ein schwacher Trost für Kavazi und Garbuzow: Es sprangen nur magere 19 Jury-Punkte heraus.

Julia Beautx: Im Training gab's Tränen, dann 29 Punkte

Julia Beautx brauchte eine Zeit, um sich mit der Aufgabe "Samba" anzufreunden. Im Training geriet sie an ihre Grenzen und brach sogar in Tränen aus. "Samba ist mies", schniefte sie, auch, weil es nicht ihrem Naturell entspreche, "die Leute so 'anzusexen'." Auf dem Dancefloor zeigte sie aber keinerlei Zurückhaltung, im Gegenteil. Nach der Samba mit Zsolt Cseke lobte Llambi die "Überzeugung: 'Ich will ins Finale!'" und bescheinigte eine "hervorragende Samba". Er und González spendierten eine 10, Mabuse eine 9. Hartwich jubelte: "Als hätten die beiden ein Leben lang darauf gewartet, diese Samba zu tanzen."

Nach dem Gastauftritt des nur bedingt tanzaffinen DSDS-Siegers Sam Eisinger ("Ich liebe Tanzen, kann's aber leider gar nicht.") präsentierten Ex-"Bachelorette" Sharon Battiste und Christian Polanc einen Wiener Walzer. Und zwar einen umstrittenen. Zum Song "Cuz I love you" (Lizzo), den Llambi als "Wienerwalzer-Käse" bezeichnete, wagten sie eine sehr moderne Interpretation. Die kam bei González super an ("Ich fand's geil.") und bei Llambi kaum.

"Mir war's zu wenig Wiener Walzer. Der Freestyle war gut, der Walzer nicht. Die Linksdrehungen passten nicht, die Fußarbeit auch nicht, dann ist der Popo hinten rausgekommen." Außerdem übte der Tanzprofessor harte Kritik an der Musikauswahl. "Es werden Köpfe rollen bei RTL", grummelte Llambi. Er gab nur sechs Punkte, am Ende wurden es 23 für das Paar.

Becker-Tochter Anna Ermakova holt sich die Höchstwertung von 30 Punkten

Dann war's wieder Zeit für Superlative in Wort (Llambi: "Ihr seid einfach toll, jede Woche.") und Zahlen: 30 Punkte gab's für Anna Ermakova und Valentin Lusin und ihren spritzig-witzigen Charleston zu "Puppet On A String". "Wie spitze du auf High Heels getanzt hast", konnte Mabuse kaum fassen.

Nachdem Jens "Knossi" Knossalla und Isabel Edvardsson mit ihrem Wiener Walzer auch den eher konservativen Herrn Llambi überzeugt ("Das war ein Wiener Walzer!") und insgesamt 25 Punkte abgesahnt hatten, heimsten Timon Krause und Ekaterina Leonova für ihren dramatisch-emotionalen Contemporary (Llambi: "Das ist wie der Joker beim Kniffel.") die letzte 10 des Tages ein. González verteilte sie, weil die beiden sein "Herz getroffen" hatten. Mabuse und Llambi, ebenfalls begeistert und berührt, gaben je neun Punkte.

Sharon Battiste wird erste "Königin der Salsa" bei "Let's Dance"

Dann war's Zeit für die Sensation. Die "Hot Salsa Night" dauerte dann aber doch nur sieben Minuten. Und auch nur für das Paar, das den Ausscheidungstanz gewann. Alle tanzten gleichzeitig gegeneinander, nach jeder Minute musste ein Paar ausscheiden. Als erste erwischte es Krause und "Ekat" Leonova, dann schieden nacheinander Kavazi und Garbuzov, Boy und Ionel und Knossalla und Edvardsson aus. Dritter wurden Beautx und Cseke.

Dann gab's eine Überraschung, denn nicht Ermakova und Lusin schnappten sich den Sieg. Sondern Battiste und Polanc, die allerdings auch eine sensationelle Leistung boten. González schwärmte, er habe selten eine solch tolle Salsa bei "Let's Dance" gesehen, Mabuse beeindruckte vor allem, wie leicht Battiste auch die langsame Salsa bewältigt hatte. Llambi anerkannte, dass Battiste "die lateinamerikanischen Tänze versteht". Sie habe "turmhoch" gewonnen.

Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov haben ausgetanzt

Aber wer hoch steigt, kann tief fallen: Eben noch "Königin" und "König des Salsa", dann kurz vor dem Königsmord. Als alle Punkte eingerechnet waren - für den Sieg im "Salsathon" gab es zehn Extrapunkte, die auf die Jurypunkte aufaddiert und dann mit den Punkten aus dem Fan-Voting verrechnet wurden -, fanden sich plötzlich neben Kavazi und Garbuzov sowie Krause und Leonova auch "Ihre Hoheiten" Battiste und Polanc im roten Spot der "Zitterer". "Es ist schrecklich, hier zu stehen", seufzte Battiste dann auch ehrlich.

Letztlich aber erwischte es Kavazi und Garbuzov, sie schieden aus und haben ausgetanzt. "Ich bin dankbar, dass ich hier dabei sein durfte", verabschiedete sich Kavazi mit brüchiger Stimme. Die anderen erleben nächste Woche einen nächsten Höhepunkt und dürfen ihren ganz persönlichen "Magic Moment" tanzen.