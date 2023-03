2019 gewann Lady Gaga einen Oscar für den besten Filmsong. Dieses Jahr könnte die Künstlerin ihren Triumph wiederholen. Auf der Bühne wird die 36-Jährigen ihren Titel "Hold My Hand" aber nicht darbieten - aus Zeitmangel.

Bislang konnten die Gäste damit rechnen, dass im Rahmen der Oscar-Verleihung Künstler, die in der Kategorie "Bester Song" nominiert waren, auch aufgetreten sind. Lady Gaga (36) bricht nun mit dieser Tradition. Dies machte Oscar-Direktor Glenn Weiss laut des US-Magazins "Entertainment Weekly" auf einer Pressekonferenz am Mittwoch öffentlich. Er sagte, die Sängerin, die für den Song "Hold My Hand" aus "Top Gun: Maverick" (2022) nominiert ist, sei einfach zu beschäftigt mit den Dreharbeiten zu "Joker: Folie à Deux".

Nichtsdestotrotz "haben wir eine großartige Beziehung zu Lady Gaga", betonte der Showrunner. "Wir hatten einfach nicht das Gefühl, dass sie einen Auftritt von dem Kaliber hinbekommen würde", führte Weiss weiter aus. Die 36-Jährige habe den Produzenten mitgeteilt, dennoch im Publikum an der 95. Verleihung teilzunehmen.

ProSieben zeigt Oscar-Verleihung live

"Wir haben alle fünf eingeladen", bestätigte Weiss und meint damit die diesjährigen Nominierten in besagter Kategorie. Die anderen vier würden auch auftreten. Das Publikum erwarten also Live-Darbietungen der folgenden Songs: "Applause" aus dem Drama "Tell It Like a Woman", "Lift Me Up" aus dem Abenteuerfilm "Black Panther: Wakanda Forever" sowie "Naatu Naatu" aus dem actionreichen Drama "RRR" freuen. Auch "This Is a Life" aus dem Sci-Fi-Steifen "Everything Everywhere All at Once" bekommen die geladenen Gäste zu hören.

Die Oscar-Verleihung, bei der in insgesamt 23 Kategorien Trophäen verliehen werden, findet am Sonntag, 12. März, 1 Uhr deutsche Ortszeit, in Los Angeles statt. Die Veranstaltung gibt es hierzulande live bei ProSieben im deutschen Free-TV sowie im Livestream des Senders zu sehen. Ein möglicher Oscar für Lady Gaga wäre bereits der zweite Goldjunge für die Sängerin. 2019 wurde sie für den TItelsong des Dramas "A Star Is Born", "Shallow", ausgezeichnet.