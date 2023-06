Nach dem letzten "Fluch der Karibik"-Teil trennte sich Disney von Hauptdarsteller Johnny Depp. Grund dafür war der Rechtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard. Eine Rückkehr Depps im sechsten Film des Franchise ist dennoch nicht ausgeschlossen.

Erobert Johnny Depp wieder als Captain Jack Sparrow die Kinoleinwände? In fünf Teilen der "Fluch der Karibik"-Reihe verkörperte der Schauspieler den beliebten Kultpiraten. Anschließend trennte sich Disney von dem 59-Jährigen, die Trennung erfolgte vor dem Hintergrund des Rechtsstreits zwischen ihm und seiner Ex-Frau Amber Heard, die behauptete, Depp habe sie körperlich und emotional missbraucht. Doch nun könnte der Schauspieler für den sechsten "Fluch der Karibik"-Teil wieder als Jack Sparrow zurückkehren.

Zumindest deutete Sean Bailey, der Produktionsleiter der Disney Studios Motion Picture, an, dass eine Rückkehr von Depp im neuen Film möglich sein könnte. "Wir glauben, dass wir eine wirklich gute, aufregende Geschichte haben, die die vorangegangenen Filme ehrt, aber auch etwas Neues zu sagen hat", erklärte er der "New York Times". Auf die direkte Frage, ob Depp im Film zu sehen sein wird, sagte er, dass Disney zu diesem Zeitpunkt noch "keine bindende" Entscheidung getroffen habe.

Jerry Bruckheimer: "Ich würde es lieben"

Die Gerüchte um eine mögliche Rückkehr Depps waren bereits im März hochgekocht: Im Gespräch mit "Entertainment Weekly" auf dem roten Teppich der diesjährigen Oscar-Verleihung hatte bereits Produzent Jerry Bruckheimer über den kommenden sechsten "Fluch der Karibik"-Teil gesprochen: "Wir arbeiten alle daran. Wir werden sehen, wie er ausfällt. Wir sind sehr aufgeregt, ich denke, wir werden ein großartiges Drehbuch haben, wenn es so weit ist, und wir sind nah dran." Auf die Frage, ob es Informationen bezüglich einer möglichen Rückkehr von Depp gebe, sagte er damaks: "Wir werden sehen. Ich würde es lieben. Ich würde ihn sehr gerne in dem Film haben - das ist alles, was ich Ihnen sagen kann."