An Tag 4 ist Chantal (37) bestens auf ihr Dinner vorbereitet. Alles ist genau durchdacht: Deko, Präsentation, Beschäftigung für die Gäste zur Überbrückung der Wartezeiten. Eigentlich ist alles perfekt - aber eben nur eigentlich ...

In Rabenau südlich von Marburg lebt die Sachbearbeiterin Chantal mit ihrer Familie im früheren Haus ihrer Oma. Mitten auf dem Land, umgeben von Hühnern. "Der Hauptgrund waren die Eier", doch inzwischen lässt Chantal beim "Hühnerfernsehen" gerne die Seele baumeln. Kein Wunder, dass sie in der Küche beim "Perfekten Dinner" so entspannt ist. Ihr Motto lautet "Ein Winterträumchen":

Vorspeise: Gratiniertes Zicklein mit Grünzeugs & Brot

mit Grünzeugs & Brot Hauptspeise: Süßkartoffel trifft Nudel & grüßt das in Zuckerschoten gebettete russische Rindvieh

trifft & grüßt das in Zuckerschoten gebettete russische Rindvieh Nachspeise: Sahne-Klimbim verweilt zusammen mit angeheiterten Kirschen im Tonkabohnen-Bad

Zum dritten Mal gibt es diese Woche Pannacotta. Chantal vergleicht ihre Vorreiter: "Die eine war ein bisschen zu fest, die andere war ein bisschen zu wenig fest." Ihr Ziel: genau die Mitte treffen. Kurt (63) entlarvt das "Sahne-Klimbim" direkt als Pannacotta. Erst-Täter Rainer (66) lacht: "Ja? Nochmal?" Zafi (38): "Das wird die Pannacotta-Dinner-Woche." Außerdem erwartet er bei Chantal einen "Next Level"-Abend. Kurt geht zurecht davon aus, "dass die Teller durchdacht sind" und sowohl Brot als auch Nudeln selbstgemacht werden.

Promiraten kommt gut an: "War eine witzige, nette Idee"

Schon die Begrüßung begeistert ihn: "Chantal macht die Tür auf, die Sonne geht auf." Amira (27) kann sich an der winterlichen Deko kaum sattsehen: "Die Tischdeko war sooo süüüß. Das war so liebevoll gemacht."

Die mit Ziegenkäse gratinierte Birne an Salat mit Pekannuss-Baguette mundet. Kurt mümmelt: "Sehr lecker, das Baguette." Amira lobt ebenfalls: "Eigentlich mag ich gar keinen Ziegenkäse, aber das hier finde ich richtig lecker." Für die Wartezeit bis zum Hauptgang hat sich Chantal das Spiel "Prominentenraten" ausgedacht. Rainer: "Ich bin nicht unbedingt ein Freund von sowas, aber hat dann auch Spaß gemacht." Spielgewinner Kurt gefällt's: "Das hat aufgelockert. War eine witzige, nette Idee."

Süßkartoffel-Ravioli ist nichts für Zafi: "War im Mund echt viel"

Dann kommt die Hauptspeise: Boeuf Stroganoff mit Ravioli und Zuckerschoten. Amira verzieht das Gesicht: "Die Zuckerschoten fand ich ein bisschen bitter." Zafi fällt die Kritik schwer, weil er Chantal so mag: "Die Ravioli waren mir zu fest. Dadurch, dass die Süßkartoffel auch schon Volumen hat, war das im Mund echt viel."

Das Stürzen der Pannacotta geschieht wie die Tage zuvor unter Beobachtung der Gäste. Kurt lässt sich die Sahne auf der Zunge zergehen: "Die Konsistenz liegt genau zwischen diesen anderen zwei Pannacottas." Chantal freut sich: "Das war mein Ziel." Auch Zafi und Amira loben die Konsistenz. Nur Rainer mag's weicher: "Viel zu viel Geliermittel drin."

"Sie hat sich unfassbare Mühe gemacht. Das erkenne ich selbstverständlich an", formuliert Kurt seinen Gesamteindruck. "Wie sie alles gestaltet hat, ist eigentlich eine 12. Unfassbar." Die Mängel liegen eher beim Essen: "Zu wenig Dressing, zu wenig Soße." Die 32 Punkte reichen für Chantal nur für den vorläufigen zweiten Platz.