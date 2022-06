Hiobsbotschaft für Auswanderer Thommy Mermi-Schmelz: Der "Goodbye Deutschland"-Star hat seine Tumor-Diagnose öffentlich gemacht. Seinen Optimismus verliert er trotzdem nicht.

Mit ihrer großen Lebenslust und einer positiven Grundeinstellung wurden Kathrin und Thommy Mermi-Schmelz einem großen TV-Publikum bekannt. In regelmäßigen Abständen werden sie von Kamerateams der VOX-Sendung "Goodbye Deutschland" bei ihrem Alltag und bei beruflichen Herausforderungen auf Mallorca begleitet.

Nun steht dem Paar jedoch eine schwere Prüfung im Privaten bevor: Wie die beiden auf dem offiziellen Instagram-Kanal von "Goodbye Deutschland" bekannt gaben, erhielt Thommy kürzlich eine Tumor-Diagnose. Im Rahmen eines Krankenhausaufenthalts wegen einer schweren Corona-Erkrankung sei ein Geschwulst an der Niere entdeckt worden.

"Goodbye Deutschland"-Stars wünschen gute Besserung

In den nächsten Wochen erwarten den Auswanderer Untersuchungen bei Spezialisten. Dort werde geprüft, ob der Tumor gut- oder bösartig sei und ob es Streuungen im Körper gebe. "Wir hoffen mal das Beste", sagte Mermi-Schmelz in einer Videobotschaft. Auch eine Entfernung der Niere sei möglich. Seine Frau Kathrin fügte hinzu: "So motiviert, wie wir in die Saison gestartet sind hier auf Mallorca, so traurig ist es jetzt leider. Aber wir müssen durchhalten." Thommy sei "ein Kämpfer", betonte die Wahl-Mallorquinerin mit brüchiger Stimme.

Das Team von "Goodbye Deutschland" wünschte via Instagram eine schnelle Genesung: "Wir senden den beiden ganz viel Kraft und drücken die Daumen für die nächste Untersuchung. Ihr schafft das!" Auch einige TV-Promis schlossen sich dem an. Ex-DSDS-Teilnehmerin Oksana Kolenitchenko kommentierte: "Gute Besserung und wir drücken ganz, ganz, ganz fest die Daumen." Auch "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Peggy Jerofke meldete sich zu Wort: "Alles Gute euch beiden, ihr schafft das!" Jerofkes Partner Steff Jerkel schrieb: "Kämpf dich durch und nach der Saison wird zusammen gefeiert!"