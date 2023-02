Enttäuschung bei allen Fans von Patricia Kelly: Eigentlich wollte die Sängerin 2023 auf große Tournee gehen. Doch via Instagram vermeldete die 53-Jährige nun eine traurige Nachricht.

Zwar ist die Corona-Durststrecke im Konzertwesen vorbei, doch auch ohne Restriktionen bleibt das Touren offenbar ein heikles Geschäft. Davor sind auch Stars der Branche wie Patricia Kelly nicht gefeit. Nun gab die Sängerin via Instagram enttäuscht bekannt, dass sie ihre geplante Tournee 2023 verschieben muss, "Ich habe bis zuletzt gehofft, dass wir auf Tour gehen können, und wäre da nicht diese große finanzielle Verantwortung, hätte ich auch vor einem kleinen Publikum gespielt", begründete die 53-Jährige die vorläufige Absage in ihrer Story.

Sie habe weniger Karten für ihre Konzerte verkauft als zunächst erwartet. Deshalb sei "eine verantwortungsvolle Durchführung der Tour" nicht machbar, führte Kelly weiter aus. Noch hat die Sängerin aber offenbar Hoffnung, denn von einer Absage der Tournee ist nicht die Rede, lediglich von einer Verschiebung. Deshalb bleiben bereits verkaufte Tickets auch gültig. Kelly, die parallel zu ihrer Solokarriere weiterhin zur Band The Kelly Family gehört, versicherte: "Derzeit arbeitet mein Team mit Hochdruck an der Verlegung und wir werden uns in den nächsten Tagen mit neuen Terminen bei euch melden."

Trotzdem bat die Künstlerin ihre Fans mit emotionalen Worten um Entschuldigung. "Mir ist bewusst, dass mit der Verschiebung viel Enttäuschung für euch verbunden ist. Ihr habt geplant und euch auf die Konzerte gefreut, eure Reisen geplant und wahrscheinlich dafür auch bereits Geld ausgegeben. Das tut mir unsagbar leid", schrieb Kelly in ihrer Instagram-Story.