Ingo Lenßen ist nicht nur Experte für Fragen es Strafrechts, er weiß auch, wie man sich im Urlaub gegen Abzocke zur Wehr setzt: Für ein "Urlaubscheck"-Spezial (SAT.1) nimmt er in einer "Strandkanzlei" am Ballermann Platz und gibt vor der Ausstrahlung im Interview wertvolle Tipps.

Im Ferienort trotz Vorauszahlung ohne Unterkunft dastehen: Das ist wahrscheinlich "die reinste Urlaubskatastrophe" für jeden Reisenden, überlegt Ingo Lenßen (62), Fachanwalt für Strafrecht, im Interview mit der Agentur teleschau. Er ist Spezialist, wenn es darum geht, solche Fälle doch noch zum Positiven zu wenden. Daher eröffnet der TV-Kultanwalt in einem "Urlaubscheck"-Spezial (Donnerstag, 6. Juli, 20.15 Uhr, SAT.1) eine "Strandkanzlei" am Strand von El Arenal.

Während sich in den ersten beiden Ausgaben der SAT.1-Reihe alles um Schnäppchen- und Trenddestinationen drehte, unterstützt Lenßen nun Ratsuchende in Sachen Urlaub: Was tun, wenn die Hotelreservierung nicht mehr auffindbar ist oder einem auf dem Nachhauseweg nach ausgelassener Feierei im Bierkönig plötzlich das Portemonnaie fehlt? Lenßen ist auch in diesem Reality-TV-Format in brenzligen Situationen zur Stelle.

In beispielhaften Situationen gibt Lenßen Tipps, um einschlägigen Betrügereien oder gar Verbrechen zu entgehen: "Die Beschreibung des Urlaubsanbieters passt einfach nicht mit der Realität zusammen - Bilder auf Webseiten oder in Katalogen werden beispielsweise so auf Hochglanz poliert, dass man sich am Urlaubsziel mindestens veräppelt, wenn nicht sogar betrogen fühlt", schildert der 62-Jährige typische Stolperfallen.

Ingo Lenßen rät: "Idealerweise nicht zu betrunken sein"

Sogar Lenßen selbst hat schon unliebsame Erfahrungen mit Betrugsmaschen im Urlaub gemacht, wie er im Interview berichtet: "Bei einer Mietwagenbuchung in Costa Rica hat man mir bei der Rückgabe des Wagens fehlende Fußmatten in Rechnung gestellt, obwohl sie bei der Anmietung gar nicht im Fahrzeug waren", erinnert er sich im teleschau-Gespräch. "Ein kleinerer Betrugsversuch, aber ärgerlich war er trotzdem." Sein Tipp: "Mit dem Smartphone Fotos des Wagenzustands bei der Anmietung machen - von außen und von innen und dem Anbieter so ein Schnippchen schlagen."

Konkret im Hinblick auf einen Aufenthalt am Ballermann auf Mallorca (bekanntlich eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen) gelte: "Wenn es beispielsweise darum geht, Taschendieben die 'Arbeit' nicht zu leicht zu machen, sollte man am besten in Begleitung unterwegs sein, die Taschen gut verschlossen halten und idealerweise nicht zu betrunken sein", betont Lenßen, dessen Herz nach eigener Aussage "bunt ist und nicht grau wie so mancher Anzug". Der Jurist denkt dabei vor allem an all die "Sauftouristen", die sich auf der Strandpromenade tummeln. Denn: "Je mehr Alkohol fließt, desto weniger aufmerksam und reaktionsschnell ist man bekanntlich."