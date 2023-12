Opern-Legende und TV-Moderator: Publikumsliebling Gunther Emmerlich ist überraschend im Alter von 79 Jahren verstorben.

Er startete seine Karriere als klassischer Opernsänger, bevor er als TV-Moderator erst in der DDR, dann aber auch im wiedervereinigten Deutschland zum Publikumsliebling wurde: Gunther Emmerlich ist überraschend im Alter von 79 Jahren verstorben, wie "MDR Thüringen" zunächst berichtete.

Bis vor Kurzem sah man ihn noch bei diversen Weihnachtskonzerten und in der MDR-Sendung "Riverboat" auftreten. Am Sonntag, am dritten Advent, stand er im sächsischen Lößnitz auf der Bühne. Wie sein Manager am Mittwoch mitteilte, sei Emmerlich unerwartet in seinem Zuhause an Herzversagen gestorben.

Opernstar und Moderator: Das war Gunther Emmerlich

Während seines Studiums an der Ingenieurschule für Bauwesen in Erfurt entdeckte er seine Leidenschaft für die Musik. Schließlich wandte er sich der Kunst zu und studierte fünf Jahre lang Operngesang an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. 20 Jahre lang war er als Bass festes Ensemblemitglied der Semperoper Dresden. Im Laufe der Jahre machte sich der Sänger auch als Entertainer und Moderator einen Namen, von 1987 bis 1990 führte er im DDR-Fernsehen durch die Show "Showkolade", von 1993 bis 2006 moderierte er die MDR-Sendung "Zauberhafte Heimat".

1990 wurde ihm der Bambi verliehen, 1997 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Seit 2004 kannte ihn das TV-Publikum auch als Moderator der TV-Gala "Krone der Volksmusik". Eine Aufgabe, die er - trotz seiner klassischen Musikausbildung - gerne übernahm, wie einst im Interview mit der Agentur teleschau erklärte: "Manche Leute fühlen sich intellektuell überlegen, indem Sie schlecht über die Volksmusik reden", sagte Emmerlich, "Eine Musik, die von so vielen Menschen gemocht wird, sollte nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden."

Emmerlich lebte seit Ende der 70er-Jahre in Dresden, wo er nun auch starb. Er hinterlässt seine Lebensgefährtin und zwei Söhne.