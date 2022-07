Billie Eilish hat überraschend zwei neue Songs veröffentlicht. Einen davon kennen treue Fans bereits als Live-Version.

Ende Juni stand Billie Eilish noch auf deutschen Konzertbühnen. Nun wartet das nächste Highlight auf treue Fans der Singer-Songwriterin aus Kalifornien: Am Donnerstag veröffentlichte Billie Eilish zwei neue Stücke. Während es sich bei "The 30th" tatsächlich um einen brandneuen Song handelt, dürfte "TV" eingefleischten Eilish-Fans bereits bekannt vorkommen: Bei ihrem Konzert Anfang Juni in Manchester hatte sie ihn zusammen mit ihrem Bruder Finneas erstmals live performt: "Wir haben seit 2017 oder 2018 keinen neuen Song mehr live gespielt, bevor er veröffentlicht wurde", sagte sie damals.

Live-Mitschnitt in Song verarbeitet

Zur offiziellen Veröffentlichung der beiden Lieder, die ab sofort gestreamt werden können, teilt sie nun mit: "FINNEAS und ich wollten, dass diese Songs so schnell wie möglich Euch gehören. Hier sind sie also!!" Der Track "TV" enthalte das Audio aus der Nacht in Manchester, als sie den Song erstmals gespielt haben: "Ich bekomme jedes Mal Gänsehaut, wenn ich es höre. Ich hoffe, ihr liebt die Songs und Danke, dass ihr uns unsere Musik mit Euch teilen lasst." Die entsprechende Stelle ist gegen Ende der Aufnahme zu hören.