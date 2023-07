Zwischen Chart-Rekord und Tickethype: Taylor Swift ist derzeit in aller Munde. In die allgemeinen Begeisterungsstürme stimmt nun auch Taylor Lautner ein. Der "Twilight"-Star arbeitete mit der Sängerin bei einem Musikvideo zusammen - und war hin und weg.

Rekorde über Rekorde für Taylor Swift: Dank ihres neuen Albums "Speak Now" platzierten sich mittlerweile zwölf Solo-Alben der Sängerin an der Spitze der US Billboard Charts - keine Künstlerin schaffte je mehr. Dazu könnte der Ansturm auf die Tickets ihrer "The Eras"-Tour kaum größer sein. Als Fan outete sich nun auch ein "Twilight"-Star: Taylor Lautner. Im Podcast "The Squeeze", den der Schauspieler gemeinsam mit seiner Frau Taylor moderiert, berichtete er von der jüngsten Zusammenarbeit mit der Künstlerin in deren Musikvideo "I Can See You (Taylor's Version)".

"Wir wissen schon seit einer Weile, wie toll das Video ist, also war ich einfach nur begeistert, dass alle es sehen und das Genie sehen können", setzte der 31-Jährige an. "Sie ist wirklich unglaublich. Sie kann alles." Auch seine Ehefrau, die er - um Missverständnisse bezüglich der Namen zu vermeiden - im Podcast "Girl Tay" nennt, schloss sich an und schätzte Taylor Swift als sehr "hilfsbereit" ein. Die Geheimhaltung um das neueste Video des Superstars sei "buchstäblich größer gewesen als jedes Geheimnis, das ich jemals haben werde", witzelte sie.

Hollywoodstar über Taylor Swift: "Sie ist die bescheidenste Person , der ich je begegnet bin"

Ehemann Taylor wurde derweil ein weiteres Kompliment in Richtung der Sängerin los. Sie sei zwar ein Genie und könne alles, "aber man würde das nie denken, wenn man mit ihr spricht. Sie ist die bescheidenste Person, der ich je begegnet bin."

Außerdem erinnerten sich die Lautners daran zurück, wie Taylor seine Ehefrau und seine Ex-Freundin Taylor Swift miteinander bekannt machte. "Es war großartig", beschrieb der US-Amerikaner. "Ich weiß, dass es auf dem Papier nach einer schwierigen Situation klingt, aber ich habe mir nicht ein einziges Mal Gedanken darüber gemacht." Obwohl Swift die Trennung mutmaßlich in ihrem Song "Back to December" aufarbeitete, scheint ihr Verhältnis zu ihrem einstigen Partner bis heute gut zu sein. Jetzt sei er in "einer perfekten Situation", stellte Lautner klar, der auch darauf hinwies, dass seine Ehefrau ein "eingefleischter Fan" von Swift sei.

Neben Taylor Lautner sind in Swifts Musikvideo auch Schauspielerin Joey King ("The Act") und deren Kollegin Presley Cash zu sehen.