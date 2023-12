Bei "Avatar: Frontiers of Pandora" wird es nicht bleiben. Ubisoft plant zwei Erweiterungen zum jüngst veröffentlichten Action-Spiel plant, das auf der erfolgreichen SciFi-Kinoreihe basiert.

"Avatar: Frontiers of Pandora" erschien am 7. Dezember für PC, Xbox Series und PlayStation 5 - und dürfte damit wohl der letzte Blockbuster-Titel des Jahres gewesen sein. Und dennoch ist das erst der Anfang: Bereits ein paar Monate nach dem Launch sollen zwei Erweiterungen für neue handlungsbasierte Inhalte sorgen.

Im Sommer 2024 erscheint nach den Plänen des Publishers Ubisoft die Erweiterung "Sky Breaker". Die Rahmenhandlung: Gemeinsam mit dem Zeswa-Clan reist man zu einem großen Event der Na'vi in den oberen Ebenen. Ein mysteriöser Schatten taucht jedoch am Himmel auf und bedroht das Treffen. Es kommt zu einem weiteren Konflikt mit der den menschlichen Eindringlingen, der militärisch geführten Resources Development Administration (RDA).

Auf nach Westen!

Die zweite Erweiterung für das auf James Camerons Science Fiction-Epos "Avatar" basierenden Spiel soll im Herbst kommenden Jahres folgen. Das Add-on erscheint unter dem Namen "Secrets of the Spires" und führt Spieler an völlig neue erkundbare Orte an der westlichen Grenze. Natürlich sorgt auch hier die RDA für Ärger. Diesmal wird der Schwerpunkt der kämpferischen Auseinandersetzung in Luftschlachten liegen. Fans des Franchise dürften nicht überrascht sein, auf welche Weise die Spieler sich dabei fortbewegen: Die Flugdrachen namens Banshsees dienen als archaische "Kampfflugzeuge" im Wettstreit mit den menschlichen Militärmaschinen.

Beide Add-ons sind im Season Pass enthalten, der zu den Spezialeditionen von "Avatar: Frontiers of Pandora" (ab 110 Euro) gehört. Es ist aber naheliegend, dass die Erweiterungen auch separat erhältlich sein werden.

Im Spiel schlüpfen Spieler in die blaue Haut eines Na'vi und erleben die Geschehnisse auf dem Mond Pandora aus der Ich-Perspektive. Nach der Gefangenschaft und dem unfreiwilligen Militärdienst in der RDA will die Hauptfigur zurück zum eigenen Volk. Gamer erkunden die Flora und Fauna auf dem exotischen Planeten und werden vor allerlei Herausforderungen gestellt.

Ein weiterer Kinofilm aus der "Avatar"-Reihe ist ebenfalls bereits anvisiert. Der Disney-Film unter der Regie von James Cameron ("Titanic", "Terminator") soll in der Vorweihnachtszeit 2025 erscheinen.