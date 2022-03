Kultsänger Udo Lindenberg findet klare Worte zum Krieg in der Ukraine: In einem Facebook-Post macht er deutlich, was er vom Angriff der russischen Truppen hält. "Vor über 40 Jahren hab ich den Song 'Wozu sind Kriege da' zum ersten Mal gesungen. Kalter Krieg, Atomraketenwald, 300.000 Menschen auf der Friedensdemo in Bonn", schreibt er. "Jetzt: 500.000 Menschen in Berlin, die größte Protestwelle gegen diesen schwachsinnigen Krieg von dem irren Kamikaze-Piloten Putin - das ist doch sehr bewegend."

Weiter richtet er in dem Text eindringliche Worte an seine rund 350.000 Facebook-Fans. Diese sollten sich "jetzt sich nicht runterfallen lassen in Ohnmacht, Hilflosigkeit und Angst, sich nicht runterziehen lassen, sondern all unsere hart erkämpften Werte von Freiheit und Frieden schützen, besonnen mit diesen Errungenschaften umgehen und volle Power zusammenhalten". Man müsse sich gemeinsam positionieren "gegen menschenverachtende irre Diktatoren, die das Terrain jeglicher Menschlichkeit längst verlassen haben. Wie dieser Schizo-Kopp Putin."

"Lasst uns daran glauben, dass es bald vorbei ist"

Der Weg sei zurzeit "sehr schwer", schreibt der 75-Jährige. "Aber wir lassen uns hier im freien Europa durch nichts unterkriegen und nicht erpressen." Abschließend forderte Lindenberg seine Follower auf: "Lasst uns daran glauben, dass es bald vorbei ist - und allen Menschen in Not helfen, die jetzt dringend unsere Hilfe brauchen. Für uns ist Love and Peace die einzig wahre Währung!"

Mit seinen emotionalen Worten sorgte der Musiker für Begeisterung bei seinen Online-Abonnenten. "Du hast mir aus der Seele gesprochen, wie so oft", lautet etwa einer der knapp 1.000 Kommentare unter dem Post. Ein weiterer Nutzer schrieb: "Lieber Udo, Du schaffst es immer wieder, mit Deiner Musik aufzuwecken und wachzurütteln, Emotionen zu wecken, zu Tränen zu rühren."