Ein Aprilscherz, der doch keiner war: Ron Gilbert arbeitet mit seinem Team Terrible Toolbox an einem neuen "Monkey Island"-Abenteuer.

Das gaben der Entwickler, der einst die legendäre Adventure-Reihe mit erschuf, und der Publisher Devolver Digital nun - drei Tage nach einem ersten Blog-Eintrag, dem niemand Glauben schenken wollte - offiziell bekannt. "Return to Monkey Island" heißt das Spiel, das derzeit mit dem Segen von Lucas Games entsteht und noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll.

Ein kleines Teaser-Video gibt es einen kleinen Vorgeschmack auf den neuen Grafikstil - konkrete Informationen über Handlung und Plattformen fehlen dagegen noch völlig. Allein: Laut einem Tweet von Devolver Digital setzt die Geschichte unmittelbar nach "The Secret of Monkey Island & Monkey Island 2: LeChuck's Revenge" ein - der letzte Serien-Ableger von 1991, für den Gilbert verantwortlich zeichnete, ehe unliebsame Fortsetzungen folgten.

Introducing Return to Monkey Island, a new game by Ron Gilbert that picks up where Monkey Island 2: LeChuck's Revenge left off.https://t.co/5E3zi5JkEt pic.twitter.com/frkrN1OLXD