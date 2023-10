Aktuelle Dreharbeiten zu "America's Got Talent" endeten für Supermodel Heidi Klum mit einer Verletzung: Nach einem Sturz im Rahmen der Aufzeichnungen einer neuen Folge musste die 50-Jährige von Ärzten versorgt werden. Auf Instagram lässt sie ihre Fans hautnah teilhaben ...

Heidi Klum sitzt seit 2006 in der Jury von "America's Got Talent". Bei der Aufzeichnung einer neuen Folge der Talentshow zog sich die 50-Jährige infolge eines Sturzes eine tiefe Schnittwunde am Bein zu. Das teilt ihr Kollege Howie Mandel nun auf Instagram: In einem Video ist zu sehen, wie Klum am Juroren-Pult sitzt, während Ärzte eine blutende Wunde an ihrem linken Schienbein versorgen. "Wir sind mitten in der Aufzeichnung und auf einmal fällt sie", erklärt der Comedian, während Sängerin Mel B. zusammenfasst: "Überall ist Blut."

Heidi Klum verletzt sich bei Dreharbeiten: "Das brennt wie Hölle"

Während ihre Jury-Kollegen noch sorgenvoll die Stirn runzeln, scherzt die Modelmama schon kurz darauf wieder in gewohnt lockerer Manier. "Es geht mir okay. Ich bin so froh, dass das niemand gesehen hat. Ich habe meinen halben Zehennagel verloren", entwarnt sie ihre Fangemeinde in einem Clip. In ihrer Instagram-Story lässt sie ihre Followerinnen und Follower hautnah miterleben, wie die Ärzte die Wunde versorgen und kleben. "Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Das brennt wie Hölle", klagt sie, woraufhin eine der Fachkräfte feststellt, dass die Verletzung definitiv eine Narbe zur Folge haben wird.

Auf Instagram quillt die Kommentarspalte unter Mandels Post förmlich über vor Genesungswünschen: "Oh Gott, Heidi! Ich hoffe, es geht dir gut", schreibt ein Fan betroffen. "Ist sie okay? Das sind bestimmt schlimme Schmerzen", sorgt sich ein anderer, während ein dritter Fan schnelle Genesung wünscht: "Oh nein, das ist eine große Wunde. Hoffentlich kommt sie schnell wieder auf die Beine."